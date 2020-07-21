評價韓市府…吳益政爆：韓國瑜請假選總統我做很開心　「他根本不管市政」

▲吳益政接受廣播專訪。（圖／《POP撞新聞》YouTube）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長補選只剩不到1個月，民眾黨候選人吳益政21日接受廣播節目專訪，談到前任市長韓國瑜的市政團隊如何，吳益政表示，韓國瑜請假選總統的那500天「我做得很快樂，因為他不管市政」。

吳益政為親民黨籍五連霸高雄市議員，相當熟悉高雄市市政，本次批民眾黨戰袍參選高雄市長補選。吳益政接受《POP撞新聞》專訪談到韓國瑜的市政團隊，他表示，韓國瑜本來就無心在高雄，對高雄沒情感，只是被派下來而已，且2015年到2018年期間，高雄一直有抗議民進黨的聲浪，「討厭民進黨」。

吳益政認為，2018那時候，只要是站在反對民進黨那邊就會當選，所以韓國瑜會當選是很自然而然的；只不過，韓國瑜還沒有準備好，如果他願意學習相信會很優秀，如果他繼續執政，這四年一定可以做得很好。

對於韓國瑜市政團隊的評價如何，吳益政大方的表示，「我做得很快樂的時候，是他去選總統的時候，因為他不管市政」，跟三位副市長還有各局處對談很多政策，能決定就快做。

吳益政大讚葉匡時、李四川、陳雄文三位副市長的背景都相當豐富，大家都很專業，在同一個等級上，談起政策就很快，把政治不必要因素屏除去談公共政策。

若當選是否找回三位前副市長幫忙？吳益政表示，不管是找他們擔任職務，或請他們幫忙「我都願意」，願意溝通問題、解決問題最重要，但他們要不要答應也是另一回事，用人原則上希望不要再找新人，因為很多好的人才韓國瑜、陳菊都會用，主要是要怎麼跟領導人共事。

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