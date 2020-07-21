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吳益政形容自己倒吃甘蔗　批李眉蓁「越級打怪」：國民黨是害她

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▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政，接受《POP撞新聞》專訪。（圖／台灣民眾黨提供）

▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政，接受《POP撞新聞》專訪。（圖／台灣民眾黨提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選將於8月15日登場，民眾黨高雄市長補選候選人吳益政，21日接受《POP撞新聞》專訪，接受主持人黃暐瀚訪問時提及，自己曾於罷韓投票後評估自己的選情，雖然落後民進黨許多，但認為要做事的人不應該繼續沉默。他也認為國民黨推李眉蓁是害她，越級打怪，但卻展現出她對公共政策相對薄弱。

▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政，接受《POP撞新聞》專訪。（圖／台灣民眾黨提供）

▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政，接受《POP撞新聞》專訪。（圖／台灣民眾黨提供）

民眾黨高雄市長補選候選人吳益政接受訪問時，被問及如何看自己選情，吳益政認為目前是倒吃甘蔗，雖起步時間晚，但地方人脈熟捻，很多行程地方都排不完，但網路上競爭相對弱勢。

吳益政透露，自己曾在前高雄市長韓國瑜被罷免後曾做過評估，當時數字顯示，民進黨候選人陳其邁支持度約50%上下，國民黨還不知道派誰下約有11%，自己則是落在9%，在這個情況下，自己認為不要計算太多，他說這20多年來，兩黨對立漸趨嚴重，沒有中間空間，要做事的人不應該繼續沈默，要把高雄的經濟、環境問題講出來，促進傳統產業轉型。

他也直言，國民黨派李眉蓁出來是害她，也害國民黨，更害國民黨支持者支持不下去，她形容李眉蓁就像爸爸一樣很講義氣，個性很好，但國民黨可能是要讓她培養知名度，想說未來可以選立委，培養民代一步步來是好事，但越級打怪，展現她對公共政策相對薄弱，很多國民黨支持者或議員以及官員也私下表示想支持自己。

此外，他也批執政黨想光榮贏得選舉，那人民呢？吳益政說，現在高雄人民還是一樣低薪、沒未來，30年前大學畢業起薪2萬5千元，現在還是只有2萬7、2萬8，還不一定有工作，就擔心未來的30年也是同樣狀況。吳益政批評，陳其邁要抱貓可以，但市長還有更重要的事，提及統籌分配款制度要改變，高雄每年繳稅最高約1900億元，卻只有400億元統籌分配款，他問八席民進黨立委，尤其是擔任陳其邁競總主委的民進黨立委趙天麟，「有沒有在立法院為統籌分配款說過一句話？」

他評估最後結果，預估投票率5成，比罷韓投票率還高，透露未來也還有絕招要展出。

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