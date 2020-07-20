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柯文哲苦認有滅黨危機　民眾黨黨員大會報名延至27日

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▲▼ 柯文哲受訪 。（圖／記者莊喬迪攝）

▲柯文哲受訪 。（圖／記者莊喬迪攝）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨將在8月2日召開黨員大會，若開不成黨員大會恐「滅黨」。民眾黨主席、台北市長柯文哲20日前往攝影棚拍攝黨員大會宣傳影片，而黨員大會報名時間，也從原訂的21日延長至27日23時59分截止。被問及有滅黨危機嗎？柯文哲苦笑說「沒有的話，就不會延長了」。

以民眾黨1.2萬人黨員計算，應有至少3千份委託書，加上3千人出席，才能召開黨員大會。對於黨員大會報名狀況，民眾黨秘書長謝立功受訪表示，現在報名人數將近3000人，委託的部分大概1600左右。對於21日報名即截止，會不會真的滅黨？謝立功指出，報名延長到下週一27日，還是鼓勵黨員能來參與的盡量參與，真的沒辦法，也請寄委託書過來，「這是本黨很重要的大會，所以特別呼籲好朋友盡量抽空來或寄委託書來」。

被問及有滅黨危機嗎？柯文哲苦笑說「沒有的話，就不會延長了」，民眾黨透過email、簡訊、電話、實體信去找人，電話有時候一通打找不到人，如果沒人接，再多打幾次，想辦法去把人找出來。

至於是否政黨法門檻太高？柯文哲認為，其實應該是一開始要處理，因為現在1萬2千人要聚集不容易。對於外界質疑現在才在找失聯黨員，是技術性讓人數降低？柯文哲坦言，「對，一開始就應該要做」，他認為就是太忙了，「其實新興政黨，就是萬事起頭難」。

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