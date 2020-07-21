高雄市長補選倒數25天！　李眉蓁預告：韓國瑜一定會來

▲高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁20日接受廣播專訪時，表示韓國瑜一定會來站台。（組合圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄市長補選倒數25天，有關外界好奇前高雄市長韓國瑜倒底會不會出席站台，國民黨候選人李眉蓁20日接受專訪時表示，「他一定會來，現在仍在聯繫中，就看什麼時間點。」

李眉蓁20日接受「POP大國民」節目電話專訪時，除了表達自己的參選決心及理念，當主持人蔡詩萍詢問到「韓國瑜前市長會不會來站台」時，李眉蓁說，「他一定會來幫忙，但我們現在聯繫中，就看什麼時間點」。

此時蔡詩萍再提及，確定參選後是否有與韓國瑜聯繫、請益，李眉蓁回應，登記參選當日有在許崑源議長的靈堂與韓國瑜碰面，2人有小聊一下，韓國瑜客氣說，如果有需要幫忙一定會來，時間部分再協調。

由於距離投票日已經不到1個月，蔡詩萍又好奇，那前立法院長王金平、國民黨前主席朱立倫、現任主席江啟臣，以及前總統馬英九，他們是否會南下一起幫忙拉抬聲勢？李眉蓁說，一切都在安排中，目前朱立倫已經來過，8月初應該是新北市長侯友宜前來。

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李眉蓁坦言，「其實陳其邁先生已經準備2年多了，我到從徵召到今天都還沒有滿月，支持度差距當然是意料中的事情，回想到陳其邁在當立法委員的時候我才16歲， 所以當然他的民調高我很多」，但後續她也向選民信心喊話，「我這次是『選真的』，並非外傳選假的。」

面對選戰，李眉蓁最後呼籲藍營支持者把8月15當作宣洩出口，一定要出來投票，「藍軍一定要歸隊，年輕人我來創新！經歷總統大選及罷韓的分裂、撕裂，我希望可以用溫暖的力量來修復高雄。」

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▲李眉蓁專訪 。（圖／記者洪正達攝）