　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄市長補選倒數25天！　李眉蓁預告：韓國瑜一定會來

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼李眉蓁,韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）

▲高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁20日接受廣播專訪時，表示韓國瑜一定會來站台。（組合圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄市長補選倒數25天，有關外界好奇前高雄市長韓國瑜倒底會不會出席站台，國民黨候選人李眉蓁20日接受專訪時表示，「他一定會來，現在仍在聯繫中，就看什麼時間點。」

李眉蓁20日接受「POP大國民」節目電話專訪時，除了表達自己的參選決心及理念，當主持人蔡詩萍詢問到「韓國瑜前市長會不會來站台」時，李眉蓁說，「他一定會來幫忙，但我們現在聯繫中，就看什麼時間點」。

此時蔡詩萍再提及，確定參選後是否有與韓國瑜聯繫、請益，李眉蓁回應，登記參選當日有在許崑源議長的靈堂與韓國瑜碰面，2人有小聊一下，韓國瑜客氣說，如果有需要幫忙一定會來，時間部分再協調。

由於距離投票日已經不到1個月，蔡詩萍又好奇，那前立法院長王金平、國民黨前主席朱立倫、現任主席江啟臣，以及前總統馬英九，他們是否會南下一起幫忙拉抬聲勢？李眉蓁說，一切都在安排中，目前朱立倫已經來過，8月初應該是新北市長侯友宜前來。

►偷偷分享少女秘密！

李眉蓁坦言，「其實陳其邁先生已經準備2年多了，我到從徵召到今天都還沒有滿月，支持度差距當然是意料中的事情，回想到陳其邁在當立法委員的時候我才16歲， 所以當然他的民調高我很多」，但後續她也向選民信心喊話，「我這次是『選真的』，並非外傳選假的。」

面對選戰，李眉蓁最後呼籲藍營支持者把8月15當作宣洩出口，一定要出來投票，「藍軍一定要歸隊，年輕人我來創新！經歷總統大選及罷韓的分裂、撕裂，我希望可以用溫暖的力量來修復高雄。」

►二手票券豐富你的生活

▲▼李眉蓁專訪 。（圖／記者洪正達攝）

▲李眉蓁專訪 。（圖／記者洪正達攝）

ET快訊
富家女露乳獻祭！淫魔教主創邪教30年　性剝削稱「帶妳入仙境」
限時28天免費吃大麥克！麥當勞得來速「熟客券」回來了
UberEats外送員新竹雞排店取餐遭痛毆　求償54萬只拿到
34歲男友「每天裸體媽媽幫搓背」　女星礁溪泡湯後分手原因超瞎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拒公開雙城論壇出席名單？北市：過去都是事後公布

評價韓市府…吳益政爆：韓國瑜請假選總統我做很開心　「他根本不管市政」

雙城論壇敲定採用「思科」視訊軟體！北市：產品有可靠性

高雄市長補選倒數25天！　李眉蓁預告：韓國瑜一定會來

雲端最前線／ET民調／三倍券有效？逾六成花在日常生活

無懼蘇嘉全喊告！　游淑慧再質疑「綠色浩劫」：拚誰的新南向？

國民黨轟「高捷泰勞暴動事件」翻版！　 要求蘇嘉全、蘇震清儘速出面說明

吳益政形容自己倒吃甘蔗　批李眉蓁「越級打怪」：國民黨是害她

女兵步槍射擊「緊貼覘孔」！退伍弟兄：打一發眼球可能爆掉　軍方回應了

王世堅又轟三倍券「好慢、好笨、好浪費」　12字箴言送蘇貞昌…不要狐假虎威

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

拒公開雙城論壇出席名單？北市：過去都是事後公布

評價韓市府…吳益政爆：韓國瑜請假選總統我做很開心　「他根本不管市政」

雙城論壇敲定採用「思科」視訊軟體！北市：產品有可靠性

高雄市長補選倒數25天！　李眉蓁預告：韓國瑜一定會來

雲端最前線／ET民調／三倍券有效？逾六成花在日常生活

無懼蘇嘉全喊告！　游淑慧再質疑「綠色浩劫」：拚誰的新南向？

國民黨轟「高捷泰勞暴動事件」翻版！　 要求蘇嘉全、蘇震清儘速出面說明

吳益政形容自己倒吃甘蔗　批李眉蓁「越級打怪」：國民黨是害她

女兵步槍射擊「緊貼覘孔」！退伍弟兄：打一發眼球可能爆掉　軍方回應了

王世堅又轟三倍券「好慢、好笨、好浪費」　12字箴言送蘇貞昌…不要狐假虎威

李沃牆／大陸立訊蠶食台廠　蘋果代工王國敲警鐘

CBA／季後賽晉級球隊全數出爐　福建奪勝搭上末班車

拒公開雙城論壇出席名單？北市：過去都是事後公布

回郵索書掌握勞資爭議解方　李永然律師率團隊捍衛勞權

評價韓市府…吳益政爆：韓國瑜請假選總統我做很開心　「他根本不管市政」

隱藏版老饕級料理！神旺潮品集推懷舊功夫菜　持三倍券消費滿額享8折

蓬鬆天竺鼠剃掉一堆毛！　變成一顆「實心圓球」網友笑翻

女兒一動作「好市多蛤蜊」整包死光光！　網全笑爆歪樓：反正月底都吃土

長華「10元→1元」股票面額變更　分析師：不影響投資人手上資金

彰化八卦山麓沿線被大群黑色蟻軍入侵　噴殺蟲劑...專家：千萬毋湯！

政治熱門新聞

李眉蓁被控論文抄襲　中山大學正式回應了

ET民調／兩岸若爆發衝突　40.9％願意上戰場

立院挑燈夜戰表決　參審適用案件、國民法官資格完成二讀

女兵步槍射擊緊貼覘孔　退伍弟兄：打一發眼球可能爆掉

「同學鄙視韓國瑜」林佳新女兒5字神回！

空軍坦承疏失！軍售案未經國防部核定　將懲處相關人員

盧秀燕術後首PO照：最快時間返市政工作

台北市多元方式照顧弱勢居住　成效全國第一

台南藍營爆有民眾收到「假三倍券」

蘇嘉全回擊了　7/21北檢提告王育敏、羅智強、游淑慧

民眾黨黨員大會　報名延至27日

陳玉珍自爆用交友APP　「8年前嫩照」迷倒外國男子

比利時通過「台灣的國際地位決議案」　外交部：團結一心、捍衛民主

後蔡英文時代接班人是鄭文燦？唐湘龍：民進黨在押寶

更多熱門

相關新聞

獨／高雄小貨車後車斗驚見「板凳男」

獨／高雄小貨車後車斗驚見「板凳男」

19日傍晚6點多有民眾在路上驚險直擊，前方的自小貨車後車斗內竟然有人拿小板凳直接坐在上面，貨車一路上速度雖然不快，但坐在後車斗的人沒辦法繫安全帶，一整路搖搖晃晃，他似乎擔心被檢舉，路上還不時左右張望，看起來險象環生，根據交通大隊的員警指出，經民眾檢舉現行法令最高可罰9000元，未來新法修正後，檢舉金額更可能上看18000元。

吳益政形容自己倒吃甘蔗　批李眉蓁「越級打怪」

吳益政形容自己倒吃甘蔗　批李眉蓁「越級打怪」

高雄2男夜市吃宵夜抽菸被制止　攻擊闆娘砸店！

高雄2男夜市吃宵夜抽菸被制止　攻擊闆娘砸店！

基進黨罵韓「無恥」遭告　檢判「合理監督」不起訴

基進黨罵韓「無恥」遭告　檢判「合理監督」不起訴

男大生潑化骨水殺人…自曝舍友性侵

男大生潑化骨水殺人…自曝舍友性侵

關鍵字：

高雄市長補選李眉蓁韓國瑜高雄

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

龍洞夜潛「海水」跟進房…暗處人臉照曝光

全家到小琉球玩！他訂民宿被扣1萬8

新竹牛郎拒陪睡！55歲貴婦「直接叼住」他崩潰

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

翁「垂頭癱死博愛座」乘客伴屍數小時

更多

最夯影音

更多
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面