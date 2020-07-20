國民黨青年軍有「小禎」！172cm梁郁苓加入李眉蓁團隊：我就是綜藝咖

▲李眉蓁的隨行助理梁郁苓，外表激似藝人小禎。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市長補選倒數不到一個月，藍綠兩派積極搶攻年輕選票，除了候選人自成話題焦點外，幕僚也幾乎具年輕、活力、創意特質。其中，國民黨市長候選人李眉蓁的隨行助理梁郁苓，今年25歲，個性直率、有話直說，敢和黨內大老溝通，不少人說她的外表酷似藝人小禎，她則是回應：「小禎姊，我對不起妳！」但轉頭又開玩笑地說：「我應該要像我自己啊！我這麼漂亮！但拜託網友不要攻擊我，我就是綜藝咖。」

今年25歲的梁郁苓，父親是左營海勝里里長梁西榮，與李眉蓁父親有多年交情，因此在這次高雄市長補選戰中，梁郁苓被父親「指揮」加入國民黨青年軍，談及第一次輔選經驗，梁郁苓曾向爸爸抱怨：「真是要命！」不過梁西榮只淡淡的說：「我是你爸爸，你要聽我的，你比較吃虧。」雖為非自願參與，卻開啟她對「政治」及「國民黨」不同的想像。

梁郁苓表示：「跟眉蓁姊相處之後，發現國民黨是有機會改變的，而且也很新，像眉蓁姊才41歲就是市長候選人，然後我今年25歲，我是她的隨行助理！誰會想到用這麼年輕的人來做事，但並不是說我們年輕就不會做事，反而是大家集中火力構思新的想法。」

▲高雄市長候選人李眉蓁與隨行助理。（圖／記者許宥孺翻攝）

「黨內大老會妥協的原因，就是覺得要給年輕人機會 ！」梁郁苓坦言自己個性直、潑辣，有什麼話就直說，曾在會議內質問黨內大老：「為什麼不行？」遭嗆「沒禮貌」，不過梁郁苓並不在意，「重點是怎麼輔助候選人，這才是我們的目標，爭吵先帶過，情緒放下、做好事最重要」。

身高172公分的梁郁苓，興趣是潛水、當流浪狗志工，記者談及東森集團旗下有「東森寵物雲」實體門市，梁郁苓還激動喊：「有缺人嗎？我要去！」，直呼：「狗狗真的很可愛！」

因梁郁苓外表酷似藝人小禎（胡瓜女兒、胡盈禎），被問及此事，她先是大喊：「小禎姊，我對不起妳！」還說「被叫小禎已經不是第一次！有一次出國還被誤認」；不過，記者發現，梁郁苓的聲音稍微低沉，也與小禎的聲音頗為相似，梁郁苓則開玩笑地說：「我應該要像我自己啊！我這麼漂亮！但拜託網友不要攻擊我，我就是綜藝咖。」