李眉蓁被控論文抄襲！鬆口道歉「未標注」　中山大學回應了

▲李眉蓁被控論文抄襲，雖道歉「部分內容未標注參考章節」，但有信心接受外界檢驗。（圖／記者洪正達攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁的碩士論文被質疑抄襲，她道歉「部分內容可能未標注參考」。中山大學20日表示，學術倫理案具備嚴謹、專業的審查機制，受理檢舉後將成立審定委員會，送交校外專業領域公正學者審查。

李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，13年前曾發表論文〈台灣對中國大陸之貿易分析〉。不過，去年參選高雄市立委失利的吳佩蓉爆料，論文有幾處嚴重抄襲僑務委員會委員長童振源發表的〈兩岸政經互動〉，呼籲教育部撤銷學位，也籲請李自行退選。

對此，中山大學表示，學校備有嚴謹、專業的審查機制，受理這次檢舉案後，依碩、博士學位論文抄襲處理原則，將通知被檢舉人所屬學院及系所，將檢舉文件送往被檢舉人所屬的學院及系所。

中山大學指出，學院收件後10天內將成立審定委員會，秉持公平、公正、客觀及明快原則，送校外專業領域公正學者審查，於4個月內審定完成，必要時得展延2個月，並以一次為限。

中山大學強調，對於疑似涉有抄襲、舞弊情事之受理，各單位接獲後應檢附具體事證及資料，送交教務處受理，並確認提出事證的具名檢舉者有檢舉意願，即受理處理。

▲李眉蓁透露，曾想過論文會不會也被拿出來討論，沒想到真的發生。（圖／記者洪靖宜翻攝）

李眉蓁20日上午受訪時回應，她10多年前還是一名單純的學生，如今因選戰被拿出來討論，她感到受寵若驚，畢竟總統蔡英文、民進黨對手陳其邁也曾被質疑論文，她也曾想過論文會不會被拿出來討論，沒想到真的應驗。

李眉蓁說，中山大學是一所很有水準的學校，當時論文也通過學校機制審核，她相信不會有什麼問題。至於處理上是否有瑕疵，李眉蓁也當場道歉，「我要說聲抱歉，可能有部分內容未標注參考章節。」

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