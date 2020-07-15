民進黨：國民黨性平教育缺乏令人痛心　沒常識至少要看電視

▲民進黨婦女部要求陳雪生就性騷擾案道歉。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委陳雪生針對性騷擾的指控，表示「我的肚子就這麼大」，認為用性別操作政治輿論很低級。對此，民進黨婦女部15日再次發文反擊，並標註「你的嬉笑不代表對方覺得好笑」、「性別意識需要再加強」。

民進黨表示，陳雪生受訪回應民進黨立委范雲指控性騷擾一事時表示，「我的肚子就這麼大嘛，是不是肚子會頂到，在推擠的時候難道不會這樣子喔？」，並表示利用性別操作政治輿論很低級。婦女部強調，「這樣的回應根本是二度傷害」。

民進黨指出，當范雲表示，「你觸碰令我很不舒服」，而陳雪生竟然嘻笑裝死帶過，「陳雪生委員故意用肚子頂撞范雲委員，不僅不道歉，還表示用肚子不會懷孕不算性騷擾。」

此外，國民黨立委陳玉珍也指出，「這麼不經碰來金門教妳戰鬥精神。」這讓民進黨婦女部質疑被門夾到就要送急診的陳玉珍竟然要教別人金門戰鬥不畏死的精神？

民進黨表示，為國民黨身為最大在野黨，事件延燒至此，還繼續放任黨籍立委發表性別意識不足的言論，性平教育如此缺乏實在令人痛心。民進黨婦女部呼籲國民黨，沒常識至少要看電視，做錯事就要反省、道歉。

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