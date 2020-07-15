被陳玉珍批「濫用性別優勢」！范雲怒嗆：你讀過書嗎？　再Cue蔣萬安回應





▲民進黨立委范雲出面說明遭陳雪生性騷擾。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨籍立委范雲14日指控，國民黨籍立委陳雪生對她性騷擾，結果被陳雪生辦公室主任嗆「照照鏡子」、國民黨籍立委陳玉珍批評「濫用性別優勢栽贓別人」。對此，范雲15日再度強調，國民黨對於她的性騷擾抗議是羞辱、抹黑，並點名要求國民黨立院書記長蔣萬安回應。

范雲15日於臉書發表「國民黨的性壓迫文化」一文，直指自己於14日抗議陳雪生以肚子碰撞她的背至少3次後，得到對方「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」、「我又不是餓死鬼」回應，而她儘管在當時直接跟蔣萬安抗議，蔣萬安也默不作聲。

▲國民黨14日佔領立院議場，爆出性騷擾風波。（圖／記者屠惠剛攝）

范雲提到，不在場的國民黨人士，包括立委徐志榮表示「她還很爽的樣子」、陳雪生辦公室王主任說「照照鏡子」、陳玉珍批「不要濫用性別優勢栽贓別人」。

「陳玉珍啊，你覺得王主任叫我照照鏡子，是因為我有性別優勢？你讀過書嗎？」范雲怒嗆，一個不在現場的助理，都可以叫她去照照鏡子，難道不就是國民黨人都覺得可以任意羞辱女性嗎？徐志榮、陳玉珍的說詞，不就是面對性騷擾議題時，加害者的慣常反應嗎？

范雲提到，為什麼國民黨從14日至今，對性騷擾抗議的回應，完完全全符合性騷擾加害者的慣用手法？國民黨性壓迫文化是何時形成的？國民黨立院全體到現在對她的性騷擾抗議，就是持續的羞辱、嬉笑、抹黑、放任助理攻擊；而蔣萬安面對她的抗議，仍沈默不語。

范雲質疑，國民黨裡的性壓迫文化是怎麼形成的？國民黨裡發生性騷擾事件時，還有誰敢站出來？

范雲再度點名蔣萬安、陳玉珍、徐志榮，是否同意陳雪生說的「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」等言論，「金馬精神的陳玉珍，你要回答了嗎？國民黨立院書記長蔣萬安，你要回答了嗎？攻擊我的時候不是很威武嗎？一個簡單問題回答不出來？」

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