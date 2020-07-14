陳雪生稱「用肚子不會懷孕」非性騷　范雲反嗆：噁男行為

▲朝野黨團搶占主席台，范雲控訴遭陳雪生性騷擾。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團14日再度佔領議場抗議監察院人事案，藍綠雙方於議場內爆發肢體衝突，民進黨立委范雲指控遭國民黨立委陳雪生性騷擾，背部遭對方一直用肚子頂三次，對方甚至反嗆「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」。對此，范雲受訪時批評，陳雪生此番言論完全是「噁男」的行為與態度，且「陳雪生從頭到尾都是嬉皮笑臉」。

立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠黨團皆發起甲級動員應戰，國民黨團欲阻擋陳菊進入立法院。范雲午間在臉書表示，當時站在主席台，背後沒人並不擁擠，但陳雪生跑到後面，用的肚子頂她的背至少三次，范雲當場斥責陳雪生「你用肚子壓我很噁心，這已經是性騷擾了」，但陳雪生則反嗆「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」。

▲民進黨立委范雲。（圖／記者林敬旻攝）



對此，范雲下午受訪時還原，早上7時與民進黨立委吳秉叡衝進議場主席台後，在自己身旁站了很多國民黨的男立委，並感覺到背後有人在頂撞，回頭一看發現是陳雪生，「他至少用他的肚子頂我三次」，當下感覺很不舒服，並向陳雪生抗議這已經是性騷擾行為，沒想到陳雪生竟回「除非能證明剛剛的行為會懷孕，所以不是性騷擾」。

范雲說，自己當時就與國民黨團書記長蔣萬安反應，認為國民黨的性別平黨教育太差了，黨團應該好好教育自己的委員，不過蔣萬安當下並沒有表達態度，「陳雪生從頭到尾都是嬉皮笑臉」，自己如果沒有抗議，陳雪生不會得到教訓，國民黨委員也不會反省，且從前國民黨主席吳敦義、前高雄市長韓國瑜到今天的陳雪生，國民黨已經不是第一次有這種行為，呼籲有性別平等意識的人，不要再支持這種政黨。

范雲批評，陳雪生不但沒有道歉，甚至還用輕蔑的語言回應，此番惡劣的態度是更令她生氣的地方，「他沒有抗議還嬉皮笑臉」，甚至自己有很多臉書好友都認為這是「噁男」行為，她想一想認為這的確是噁男的行為與態度，而國民黨也不是第一次出現這種沒有性別意識的行為。

范雲也說，陳雪生曾經擔任過連江縣長，「我是不是要懷疑你常用肚子作類性騷擾行為？或者甚至有成功的」，也請國民黨正視這種噁男、渣男、父權文化這種沒有性別平等的概念，好好教育自己黨團的委員。

至於是否會向陳雪生要求當面道歉，范雲則表示，「他要怎麼做他自己決定」，自己已經公開抗議，委員的事是他個人的事，自己更在乎國民黨身為第一大的反對黨，怎麼看待這種接二連三的言行，「我先對國民黨公開抗議，再看他們怎麼回應」。

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