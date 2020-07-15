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影／范雲控被頂三次性騷擾　陳玉珍嗆「上戰場X北X母」…來金門教你戰鬥精神

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▲▼陳玉珍霸佔主席台。（圖／陳玉珍臉書）

▲陳玉珍霸佔主席台。（圖／陳玉珍臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨714佔領立院議場爆出性騷擾風波，民進黨立委范雲指控遭國民黨立委陳雪生用肚子「頂三次」，且陳當下還聲稱「沒有懷孕，不是性騷擾」。對此，國民黨立委陳玉珍幫腔嗆范雲，「上個戰場就這樣靠北靠母，建議范委員本週五請假好了」。

陳玉珍14日晚間在臉書發文表示，「怕熱就不要進廚房」，議場抗爭，肢體碰觸在所難免，「身為女權主義者？不要濫用自己的性別優勢栽贓別人！」如果這麼不能打，不經碰，下回到金門馬祖來，我們來教教你什麼叫做戰鬥不怕死的精神！「上個戰場就這樣靠北靠母，建議范委員本週五請假好了。」

范雲在臉書指控，「你用肚子壓我很噁心，這已經是性騷擾了」，但陳雪生則反嗆，「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」。隨後，陳雪生開記者會反駁，「我肚子本來就很大嘛！抗爭的時候碰到，要怎麼辦呢？無聊，真的是，她還開記者會作秀啊！無聊。」

范雲范雲受訪時批評，陳雪生此番言論完全是「噁男」的行為與態度，且「陳雪生從頭到尾都是嬉皮笑臉」，請國民黨正視這種噁男、渣男、父權文化這種沒有性別平等的概念，好好教育自己黨團的委員。

▲▼立法院臨時會院會 監察委員資格審查 朝野搶占主席台 陳雪生 范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳雪生（後右）遭范雲（前右三）指控性騷擾。（圖／記者屠惠剛攝）

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