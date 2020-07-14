范雲指控陳雪生性騷擾反遭嗆　民進黨：國民黨性別意識需加強

▲范雲14日下午出面說明遭陳雪生性騷擾。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團14日二度占領議場抗議監察院人事案，藍綠雙方在議場內爆發肢體衝突，事後民進黨立委范雲指控，國民黨立委陳雪生用肚子頂她3次，讓她覺得被性騷擾，很噁心，但卻遭對方回嗆「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」。對此，民進黨臉書批評，國民黨不意外，性別意識需要再加強。

范雲指出，當時她站在主席台，背後沒人並不擁擠，但陳雪生跑到後面，用的肚子頂她的背至少三次，當場斥責陳雪生，「你用肚子壓我很噁心，這已經是性騷擾了」，但對方卻回嗆，「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾。」

范雲還表示，當下她直接對著同時攻佔主席台的國民黨委員們，包括立委蔣萬安說「國民黨的性別平等程度太差了，國民黨應該要教育自己的委員」，而作為國民黨書記長的蔣萬安當場默不吭聲，陳雪生委員從頭到尾都在嘻笑。

對此，民進黨臉書不僅批評，陳雪生這麼荒謬的回答，讓人不禁想問國民黨的性別教育出了什麼問題？還用Hashtag強調，「國民黨不意外」、「性別意識需要再加強」。

另外對於范雲的性騷擾指控，陳雪生回應，「我肚子本來就很大嘛！抗爭的時候碰到，要怎麼辦呢？無聊，真的是，她還開記者會作秀啊！無聊。」

▼針對范雲指控陳雪生性騷擾一事，民進黨14日在臉書批評國民黨性別意識需要再加強。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）