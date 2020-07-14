獨／陳菊私人Line帳號名稱曝光！　政壇大咖英文名字一次看

▲總統府前秘書長陳菊被提名出任監察院院長。（圖／翻攝陳菊臉書）



記者陶本和／台北報導

全球在新冠肺炎疫情襲擊下，台灣被世界矚目，外交部長吳釗燮多次以「JW」署名在推特貼文，讓各界知道他英文名字就叫「JosephWu」；近期，國民黨有意杯葛前總統府秘書長陳菊的監察院長人事案，她的英文名字也成為外界好奇的焦點，原來她取了日文名稱「Kiku Chen」，據了解她私人的Line帳號名稱也正是Kiku。

在疫情席捲之下，吳釗燮多次透過推特帳號發文，其「JW」的筆名，被各界所熟知，正是其英文名字約瑟夫「Joseph Wu」。事實上，很多政壇人物都會取英文名字，包括近期要赴美擔任駐美代表的蕭美琴，就叫「Bi-khim Hsiao」。

此外，最近國民黨大力杯葛的總統府前秘書長陳菊的監察院長人事案，其英文名字就叫「Kiku Chen」，取名源自於日文。據了解，她的Line帳號名稱就叫「Kiku Chen」，因此幕僚圈也都知道她的英文名字。

至於蔡英文的英文名字，只是音譯，就叫「Tsai Ing-wen」；而副總統賴清德，他先前在臉書就有揭露過，他叫做「William Lai」，幕僚之間私下也都稱副總統為「威廉」；至於行政院長蘇貞昌，其英文名字叫「Hope」，意指希望的意思；立法院長游錫堃則是「SKyou」；衛福部長陳時中叫「Clock Chen」。

此外，前高雄市長韓國瑜，則是「Daniel Han」；前台中市長胡志強是「Jason Hu」；前總統陳水扁是「Chen Shui-bian」；前副總統呂秀蓮是「Annetta Lu」；駐日代表謝長廷是「Frank Hsieh」；前總統馬英九是「Ma Ying-jeou」；親民黨主席宋楚瑜是「James」；而前國民黨主席朱立倫則是「Chu Li-luan」。