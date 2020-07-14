國民黨再佔立院議場　陳菊「就定位」冷靜回應：就事論事

▲陳菊赴立法院備詢，籲國民黨立法院黨團理性討論。（圖／翻攝陳菊臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

前總統府秘書長陳菊14日首度以監察院長被提名人身份赴立院備詢，而國民黨立法院黨團再度霸占議場抗議。對此，陳菊稍早透過臉書表示，已在立法院的大樓準備接受審查，希望各黨團都能夠回歸議事程序，「我們在民主的國會殿堂就事論事，理性討論。」

國民黨團立委清晨4點就已經集合，並在青島東路側門築起人牆，坐在地上想阻擋陳菊的座車；不過，民進黨團在確定現場藍營的佈陣狀況之後，總召柯建銘隨即下令轉換陣地，協調讓陳菊從鎮江側門入場，並且動員民進黨立委強勢推開在鎮江街少數的國民黨立委。

接著，陳菊就在眾多民進黨立委的護送下，在短短5分鐘內，就順利將她送進立法院議場；不過，藍綠立委也隨即在議場後門展開激烈的推擠衝突。在推擠的過程中，國民黨立委費鴻泰手指遭到割傷濺血，緊急上救護車送台大醫院。

國民黨眼看場外無法阻擋陳菊，也在總召林為洲的帶領下，把陣地轉換到議場內，率領部分委員衝進議場，推倒發言台、備詢台，意在不讓陳菊上台備詢；同時也號召委員佔領主席台，打算拖遲會議進行，以杯葛監察院人事案。

▲立法院臨時會院，國民黨、民眾黨聯手抗議，高喊起動修憲、廢考監、撤提名。（圖／記者屠惠剛攝）