陳菊自許「末代監察院長」：修憲廢考監後光榮離開

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠黨團皆發出甲級動員應戰，國民黨團欲阻擋陳菊進入立法院，但陳菊仍在上午7時16分於民進黨立委的護送下，順利進入立法院議場。陳菊在送抵立法院的口頭說明告中表示，期許自己能成功扮演最後一任監察院長的角色，在修憲通過之際，確保監察權能夠順利接軌、國家人權機構能夠延續，並在完成最後的任務後光榮離開。

針對監察委員提名案，監察院長被提名人陳菊14日上午赴立院報告並備詢，而國民黨團清晨開始在青島東路側門築起人牆，但民進黨臨時轉換陣地，火速拆解藍營的防線，並且在短短5分鐘內，護送陳菊從鎮江側門入場。

▲陳菊赴立法院備詢，籲國民黨立法院黨團理性討論。（圖／翻攝陳菊臉書）



陳菊在送抵立法院的口頭說明報告中表示，近來部分人士將糾正案與弊案混為一談，顯示監院職權未被社會大眾普遍認識，徒增紛擾爭議。因此，未來監院一方面要加強社會溝通，讓審議過程更公開透明，接受全民監督。另一方面，更要強化監委行使職權的獨立性、非黨派性和公正性，讓未來監察權的行使，更能受到社會的廣泛信賴。

陳菊指出，國家人權機構象徵著國家的「良心」，未來將監院將依據「巴黎原則」的精神，以憲法或法律保障國家人權委員會的獨立性，提供人權的諮詢、監測、受理申訴和教育，調查對人權的侵害及歧視，並建立指標監督政府施政是否符合人權標準。此外，推動人權外交也是國家人權委員會的工作重點。

陳菊也強調，「本人已向民主進步黨申請註銷黨籍，退出所有政黨職務和活動，全心投入人權保障和促進的工作，依法行使監察院長職權」。更重要的是，廢除監察院和考試院，是社會長期普遍存在的呼聲，自己也認同這個主張，會在修憲程序完成前，遵循大法官解釋，妥善行使監察院長職權。

陳菊說，期許自己能成功扮演最後一任監察院長的角色，在修憲通過之際，確保監察權能夠順利換軌、國家人權機構能過延續，而在憲改工程完成後，業務還在、同仁還在、監督還在，只有一生為人權奮鬥的民主老兵，「完成最後的任務，光榮離開」。

根據立法院議程規劃，監察院人事同意權案於13日舉行公聽會、14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會，並於17日進行監察院人事同意權案表決。

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