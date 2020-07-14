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影／立院爆衝突濺血！民進黨拆解藍營防線　5分鐘內護送陳菊入議場

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記者楊蕓、陶本和／台北報導

針對監察委員提名案，監察院長被提名人陳菊14日上午赴立院報告並備詢，而國民黨團清晨開始在青島東路側門築起人牆，但民進黨臨時轉換陣地，火速拆解藍營的防線，並且在短短5分鐘內，護送陳菊從鎮江側門入場。

▲▼0714國民黨霸佔立法院,葉毓蘭,林奕華。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨霸佔立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團立委清晨4點就已經集合，並在青島東路側門築起人牆，坐在地上想阻擋陳菊的座車；不過，民進黨團在確定現場藍營的佈陣狀況之後，總召柯建銘隨即下令轉換陣地，協調讓陳菊從鎮江側門入場，並且動員民進黨立委強勢推開在鎮江街少數的國民黨立委。

接著，陳菊就在眾多民進黨立委的護送下，在短短5分鐘內，就順利將她送進立法院議場；不過，藍綠立委也隨即在議場後門展開激烈的推擠衝突。在推擠的過程中，國民黨立委費鴻泰手指遭到割傷濺血，緊急上救護車送台大醫院。

國民黨眼看場外無法阻擋陳菊，也在總召林為洲的帶領下，把陣地轉換到議場內，率領部分委員衝進議場，推倒發言台、備詢台，意在不讓陳菊上台備詢；同時也號召委員佔領主席台，打算拖遲會議進行，以杯葛監察院人事案。

▲反對監察院長陳菊監委提名名單，國民黨立委佔領主席台。（圖／記者林敬旻攝）

▲反對監察院長陳菊監委提名名單，國民黨立委佔領主席台。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼立法院臨時會院會 國民黨佔議場主席台 推倒發言台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院臨時會院會，國民黨佔議場主席台，推倒發言台。（圖／記者屠惠剛攝）

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