家裡沒冷氣「12台電扇」狂吹！他自認省電模範生　網一看6月帳單傻眼

▲網友在家中靠著12台電風扇消暑，6月電費「只有2881元」，引發熱議。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

炎炎夏日到來，如何消暑又省電成為熱門話題。一名網友在PTT上分享，他在家裡打開12台電風扇消暑，6月電費「只有2881元」，成為「省電模範生」，引發熱議。

一名PTT網友表示，他家中沒有冷氣，只有12台電風扇，但6月帳單出爐以後，卻罕見地只有2881元，「放在全台灣標準來看，是不是因為沒有冷氣導致於變成省電模範生」。

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但是，許多鄉民不以為然，回文表示，「沒冷氣也可以用到2881，你是把冰箱當冷氣喔？」、「沒冷氣還3000塊，笑死，我家三台冷氣也才兩千初」、「2881這麼貴，你12台風扇是加冰箱使用嗎」、「沒冷氣用到兩千八百塊你不如開冷氣」、「裝變頻24小時開差不多這價格」、「我家開冷氣也才1500多，你還是把電扇扔了吧」。

一些鄉民推測，原PO家裡「冰箱是不是用很久，還有熱水瓶之類的」、「如果家裡三房兩廳，電風扇12台真的還好」、「不要小看電風扇，不是變頻的吃電也是兇」。許多人也表示，「你還是買冷氣吧」、「沒冷氣吹還要花2881電費，還不如打開冷氣吹爽爽」、「一台一級節能的冷氣，夏天電價1700，夠了，還冷到要穿外套」。

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