夾三菜一肉！自助餐阿姨「目視報價130塊」貴爆　前店員現身…曝光算帳關鍵

▲自助餐到底怎麼計價，話題引發熱論。（示意圖／記者張一中攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

吃飯時間到了，不少人喜歡可以自己選菜的自助餐，但也時常看到有人抱怨價格，像是明明只夾了3菜1肉，就付了百來元等等。就有一名網友在PTT的Gossiping板上貼出照片，只見他吃自助餐，夾了菜豆、蘑菇、油豆腐和幾塊牛肉，一聽到要價130元，讓他忍不住問卦「自助餐都怎麼算錢的？？」

這位網友2日貼文，「剛剛台北一個暴雨，想說隨便找地方吃一下就選了間自助餐，菜夾一夾給阿姨算錢」，只見他夾了一些菜豆、蘑菇、 一塊油豆腐，還有幾塊滷牛肉，外加一碗白飯。結果結帳時，他一整個大傻眼「阿姨一個目視然後跟我收了130」，忍不住好奇自助餐到底都怎麼算錢的，「跟我預期不太一樣餒！」

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▲原PO吃自助餐，夾了3菜1肉花了130元。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出引發熱論，但不少人看到原PO用「目視」這2個字後，紛紛大歪樓，「看臉，都說目視了」、「長相＞性別＞年齡／體重」、「長得醜就多收一點。」有網友則是為原PO抱不平，「這要130你不如吃雙華堡套餐」、「這樣算你130，你忍得下去」、「這就算在台北90也到頂了吧？130怎麼不去搶啊！」就有人猜測，可能是因為牛肉比較貴，就算2份的價格。

PO文還意外釣出便當店前店員回文，「我以前在便當店工作過，老闆交代，有夾肉的至少40起跳，有夾魚的至少50起跳，多一種菜的多15，份量太多的多15，有要飯的一碗10元，多一種肉的多20元，大概這樣看著算。」不過他也透露，有些客人會偷藏菜色，就真的會多收一點錢，「來偷啊！怎麼算？客人跟老闆諜對諜啊！哪個機車哪個就多算一點。」