宣布確診　巴西總統突「摘掉口罩」對記者比讚：我很好！

▲巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)宣布確診時,突然把口罩摘下。(圖/路透)



記者吳美依/綜合外電報導

巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)於7日接受新冠肺炎篩檢,結果呈現陽性。他接受現場採訪,證實確診消息,卻突然將口罩摘下,對著記者們比讚,「看看我的臉,我很好」!巴西疫情仍在蔓延,目前累計166萬人確診,位居世界第三。但波索納洛不斷淡化疫情嚴重性,曾宣稱新冠肺炎只是「小流感」,他就算染疫也不必擔心。

綜合BBC等外媒報導,波索納洛在電視現場採訪中,證實確診新冠肺炎,話說到一半,卻突然往後退了一步,摘下口罩,豎起大拇指,對著記者們比「讚」,「看看我的臉,我很好!」他緊接著表示,「一切都很好,謝謝每一個為我祈禱、為我加油的人,我很好,謝謝上帝!」

Brazil's President Jair Bolsonaro, who repeatedly played down the risks of Covid-19, has tested positive



He took the test, his fourth, on Monday after developing symptoms, including a high temperaturehttps://t.co/mq63Ta66v4 pic.twitter.com/LxL9VHct8d