惡火進逼！絕望母死前把兒扔出3樓　前海軍陸戰隊員「1秒衝刺」奇蹟救援

記者吳美依/綜合外電報導

美國鳳凰城一間民宅發生火災,30歲女子瑞秋(Rachel Long)發現自己與孩子受困屋內,情急之下把3歲兒子詹姆森(Jameson Long)從3樓陽台扔出去。前海軍陸戰隊員布朗克斯(Phillip Blanks)見狀,立刻衝刺向前,奇蹟似地接住小男孩,驚險畫面全被捕捉下來。最後,母親不幸葬身火窟,但孩子成功獲救。

根據影片、《每日郵報》與ABC等外媒報導,鳳凰城一間民宅3日發生火災,瑞秋成功帶著兒子抵達3樓陽台,但已經沒有其他去路,她情急之下,奮力把詹姆森扔出去。布朗克斯原本與朋友在附近練球,聽見呼救聲之後也到現場關切。他一看見男童被丟出,立刻衝刺跑上前去,及時接住小男孩。

目擊者表示,瑞秋當時身上已經著火,但卻沒有試圖自行脫困,反而為了8歲女兒羅克珊(Roxanne)又回到屋內,最後不幸葬身火場。幸好,一名路人勇敢踹開公寓的門,成功救出小女孩。

▲美國鳳凰城一間民宅發生火災,前海軍陸戰隊員布朗克斯(Phillip Blanks)接住被拋出窗外的3歲男童。(圖/翻攝Twitter@APepperWWMT)

據悉,兩個孩子都因燒燙傷送醫,雖然經院方判斷沒有生命危險,但羅克珊必須接受多次手術治療。這起火災動員多達100名消防員到場救援,確切起火原因仍在調查中。

28歲的布朗克斯是前海軍陸戰隊員,在加州鞍峰學院(Saddleback College)就學期間曾任美式足球隊接球員,目前則在維安產業工作。他8日受訪時說,一看見小男孩「像螺旋槳一樣在空中旋轉」,就如同「本能」一般衝上去,「我沒有想太多……他的頭完美地落在我的手肘」。

布朗克斯將成功救援歸功於足球和軍隊訓練,「一個受訓來做我這種工作的人,受訓目的就是為了保護人們」。他也認為,瑞秋才是真正的英雄,「她為了拯救孩子做出最大的犧牲」。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗!

Incredible video: Former @KCentral_Sports WR Phillip Blanks dives to catch a 3-year old boy dropped from a burning, 3rd floor Phoenix apartment. I just spoke to the former @USMC Marine who says he was "put on this earth to protect people". His story tonight on @wwmtnews pic.twitter.com/Y4qDvMFEwV