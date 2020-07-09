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末代港督：川普連任破壞「對抗中國的努力」　英國應領導聯盟保護法治

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▲▼香港末任總督彭定康（Chris Patten）。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港末任總督彭定康（Chris Patten）表示，美國總統川普的連任將破壞「對抗中國」的努力。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

英國保守黨人士、香港末代總督彭定康（Lord Patten）表示，美國總統川普似乎不相信「結盟」，因此難以建構一貫的香港政策，如果成功連任，更將破壞「對抗中國」的努力。他也呼籲，英國政府應領導各國結盟，保護法治，並公開支持遭北京「霸凌」的國家。

根據《衛報》，英國保守黨對於北京的態度越來越敵對，其國會議員對於如何回應中國崛起與「港版國安法」絞盡腦汁，紛紛尋求彭定康的建議策略。彭定康出席研討會，向影響力日益強大的遊說組織「中國研究團體」（China Research Group）表示，各國應該組成有效聯盟，防止中國破壞法治，但川普連任將讓此挑戰更加困難。

▲▼香港末代總督彭定康（Chris Patten）。（圖／路透）

▲彭定康呼籲英國領導各國結盟，保護法治。（圖／路透）

彭定康說，「所謂的西方領袖、現任美國總統，似乎不太相信結盟」，這使得建立一致的香港政策越來越艱難；雖然以目前情勢來看，尋求「對抗中國霸凌」的一方占了順風優勢，但美國總統大選仍非常關鍵，因為要在缺乏美國領導的情況之下，建立「符合自由民主基調的一貫國際政策，非常、非常困難」。

彭定康談到中國獨裁政權時表示，那些有智慧、不希望21世紀被摧毀的國家應該結盟起來，保護法治，並指出英國應扮演領導及創立聯盟的角色。他也呼籲倫敦當局展開獨立審查，檢視與中國的經濟關係及未來研究合作，包括互惠市場管道以及北京曾承諾的大規模投資。

彭定康坦言，各國正在面臨困難的選擇，已經「因為我們過去至少10年左右的表現」變得更加艱難，但開始公開談論此事，代表「我們沒有被嚇呆了」。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲彭康定將「港版國安法」比喻成「水晶吊燈上的巨蟒」。（圖／路透）

彭定康認為，英國對於那些被中國盯上的國家，應該公開、清楚地展現更強大的團結。他以加拿大孟晚舟案與「人質外交」爭議、澳洲呼籲發起新冠病毒起源調查卻遭貿易制裁，以及瑞典、挪威及南韓為例，認為上述國家遭遇北京的「霸凌」，呼籲當局「更加公開地與他們站在一起」。

彭定康表示，考慮到「港版國安法」歐威爾式（Orwellian）的本質，「很難（看到）任何正直的法官可以執行這項法規」，被認為暗示國際法官應退出香港上訴法院。他也將「港版國安法」比喻成「水晶吊燈上的巨蟒」，「你不知道牠什麼時候會掉到身上，這就是問題的關鍵。你真正能夠做出來且不受懲罰的事情，將基於政治理由來定義」。

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