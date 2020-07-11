親友喝喜酒「想拿振興券當紅包」　她傻眼：該說聰明嗎...網風向超意外

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者周亭瑋／綜合報導

振興三倍券預購相當熱烈，不僅各店家、攤商積極響應，民眾也樂於研究怎麼花最賺。一名網友日前發文提到，有對新人的親友打算包振興券當禮金，此舉讓她傻眼，不過大部分鄉民覺得無妨，甚至有人大讚是雙贏。

網友在PTT說道，朋友在婚宴場所工作，前幾天被一對新人詢問，他們是否可以收振興券，後來追問之下才知道，原來他們的親友打算拿振興券當紅包，「這...真的不知道該說是很聰明還是傻眼了！」

請繼續往下閱讀...

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

對此，部分鄉民吐槽，送三倍券缺乏誠意，若自己拿到的確會傻眼；然而，大部分人卻表示贊同，直呼「還不錯啊，有振興到」、「他實際花1000，新人實際拿3000，雙贏好爆」、「還好吧，實際價值就是跟真錢一樣啊」、「聰明！如果飯店婚宴費用也可收振興券，其實對新人沒差」、「都是祝福」、「配合國家政策啊！有問題嗎」。

另外，根據經濟部統計，截至10日晚上10點，上官網申購的民眾已突破1101萬3169人次，其中，紙本實體券的申購人數已逼近千萬大關，成為全台最多民眾選擇領用三倍券的方式。