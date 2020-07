只為了讓孩子拍照！　遊客拿「棍棒＋石頭」把海豹狂毆到昏死

▲哈薩克城鎮庫里克(Kuryk)發生遊客毆打海豹致昏迷的事件。圖為附近城鎮阿克套(Aktau)同周發生的另外一起民眾攻擊海豹畫面。(圖/翻攝Twitter@RyskeldiSatke)

記者吳美依/綜合外電報導

哈薩克的城鎮庫里克(Kuryk)發生一起可怕事件,一群遊客到海邊遊玩,為了「讓孩子能夠開心拍照」,竟拿起棍棒與石頭,將一隻海豹毆打到昏迷。距離此地大約43英里(大約69.2公里)的城鎮阿克套(Aktau)本周也發生類似事件,引發輿論撻伐。

影片中,一隻海豹好奇地靠近海岸,未料卻遭一群遊客以棍棒、石頭攻擊,其他民眾立刻上前圍觀,但似乎沒有人阻止暴力。據悉,這段畫面是在裏海東岸的庫里克所拍攝,近日在社群媒體上瘋傳並引發抨擊。

綜合《每日郵報》等外媒報導,一名匿名目擊者透露,「他們把海豹打到暈過去,然後把牠從水裡拉出來,這樣孩子們就可以拍照,玩得開心。在這之後,他們把(海豹)一動也不動的身體丟回海裡。」他坦言,不知道海豹是否仍活著。

