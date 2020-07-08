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炫富男狂曬「超跑＋名牌」吸粉250萬！真實身分被FBI查出　下場曝光

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▲炫富男狂曬「超跑＋名牌」吸粉250萬！真實身分被FBI查出　下場曝光（圖／翻攝Instagram帳號hushpuppi）

▲來自奈及利亞的網紅阿巴斯擁有250萬粉絲，時常在社群媒體上「炫富」，卻被調查發現竟是網路詐欺犯。（圖／翻攝Instagram帳號hushpuppi）

記者吳美依／編譯

來自奈及利亞的阿巴斯（Ramon Olorunwa Abbas）在Instagram上擁有250萬粉絲，他與好友龐勒（Olalekan Jacob Ponle）時常分享自己全身穿戴名牌，站在豪華跑車旁邊的「炫富」照片，在社群媒體上享有高人氣。但是，兩人的高調風格引來注意，遭揭發參與國際網路詐騙與洗錢組織，從中獲取數億美元，被美國聯邦調查局（FBI）給逮到。

根據BBC，杜拜警方6月展開逮捕行動，落網的12人中，最有名的就屬阿巴斯與龐勒，兩人因時常在社群媒體上「炫富」享有高人氣，但如今都被引渡至美國，被芝加哥一間法院指控網路詐騙與洗錢，從中獲得數億美元。

阿聯警方表示，他們追回了價值4000萬美元（大約新台幣11億元）的現金、價值682萬美元（大約新台幣2億）的13輛豪華汽車，21台電腦，47支智慧型手機以及近200萬受害者的地址。

37歲的阿巴斯匿名hushpuppi，自稱房地產開發商，時常與粉絲分享精品行頭與超跑，4月使用真實名字把位於杜拜的豪華公寓與電話號碼續約一年，暴露行蹤，Google、Apple iCloud、Ig等帳號中的銀行資訊、通訊及網路紀錄都被FBI查到，進一步導致集團遭破獲。他曾發布一張勞斯萊斯的照片，「主啊，謝謝你給予我的人生許多祝福。繼續羞辱那些等著我去羞辱的人」，未料兩周後就被逮捕。

龐勒5月化名伍德伯里先生（Mr Woodbery），5月時在29歲生日隔天貼出一張站在藍寶堅尼旁、從頭到腳都穿著設計名牌珠寶與Gucci的照片「不要因為別人，而讓你對自己掙得的財富感到罪惡」，沒想到文章發布1個月後也落網了。

據悉，此犯罪組織涉嫌透過「變臉詐騙」（Business Email Compromise，或稱商務電子郵件入侵），侵入公開企業電子郵件帳號，將信件重新導向到私人帳號，假冒企業向客戶提供「新的銀行帳戶」，誘騙受害者把錢財匯入私人戶頭。

FBI在文件中寫到，此跨國電腦入侵網路「以世界各地受害者為目標，就是為了竊取數億美元」，而阿巴斯就是領袖之一，「透過犯罪行為，替自己的富裕生活提供資金」。據悉，受害對象包括一支英超球隊，芝加哥、愛荷華州、堪薩斯州、密西根州、紐約州、加州也都有受害公司。

美國華盛頓特區的前資深檢察官多納特（Glen Donath）說，「他們自認在網路身分保持匿名方面非常謹慎，並且對此有些傲慢，但他們過上了奢侈生活，在社群媒體上逐漸變得粗心大意。」

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