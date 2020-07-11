校園裝冷氣是蘇巧慧的點子　蘇貞昌：從自身經驗舉例

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記者陳家祥／台北報導

台北市議員王世堅10日在政論節目點名指出，全國校園裝冷氣明明是蔡英文總統提出，行政院長蘇貞昌卻將球做給女兒蘇巧慧。對此，蘇貞昌11日回應，自己做事情常常從切身經驗做起，校園裝冷氣就是想到孫女；他表示，蘇巧慧是年輕媽媽，說出來的話就是全國父母的心境，以自己的經驗來說話才是最實際的。

蘇貞昌說，自己做事情都希望從切身體驗講起，「所以談老人大學，都是提到我媽媽當年是怎麼在老人大學上課的經驗」；他表示，提到學校裝冷氣，就提到他的孫女，在怎麼樣學校裡面熱得一頭汗水，那做孩子的媽媽、年輕的蘇巧慧回來怎麼樣爭取，都是講出年輕媽媽的心聲，這不就是全國年輕父母的心聲嗎？

蘇貞昌強調，自己在講事情，講的都不是好高騖遠、不接地氣，講的都是從自己親身體驗，這才是最實際。

「這一個冷氣裝了之後，全國的小朋友都獲益。」蘇貞昌說，各地方政府過去做不到一直被罵，現在因為中央大力補助，可以2年內一次到位，也解決了地方政府的困難，而且讓孩子無論你是成長在窮鄉僻壤，還是在經費充足的縣市，都因為有中央的大力補助，能一次完成。我想大家看看受益的人，其實是所有的小朋友、是老師，還有家長，其實是各地方大家一起來，這是很受歡迎的一個政策。

蘇貞昌說，自己講政策、講思考邏輯，都是以自身的經驗出發，從經驗中獲得的各種心境，或者是各種想法的形成，很感謝各地方政府、各個學校、台電公司、各個部會大家幫忙，希望注意到這個問題解決了，是大家高興、孩子高興的事。