80歲芒果爺爺現身「要500元我沒給」遭砸頭！攤商曝當地潛規則　兇手是他

記者許力方／綜合報導

台南發生砸攤事件引發網友怒火，善化一名8旬老爺爺10日在黃昏市場賣水果時，遭男子拿芒果砸頭，全身沾滿芒果渣，還疑似被搶走2顆芒果。老爺爺11日現身還原，稱當時對方要來收500元攤位租金，他不給，就被砸芒果，警方主動介入，目前已鎖定涉案人，將約談他到案說明。

監視器畫面稍早曝光，老爺爺騎著機車賣芒果，當時在人行道與一名騎腳踏車男子發生爭執，下一秒對方就朝他砸芒果，隨後騎腳踏車離開，獨留老爺爺無助地坐在路邊。

▲爺爺全身芒果渣無助坐地，女網友氣炸發文。（圖／記者林悅翻攝、翻攝臉書）



目擊攤商受訪時回憶當時，動手的男子疑似喝酒，不明原因拿芒果砸阿伯，「只是想說，欸！你怎麼這樣砸人家？」也有攤商指出，老爺爺不是擺攤，只是放在自己機車上隨便賣，但因為附近商圈「本來就不准人家在這邊擺攤。」

女網友氣憤PO文聲稱，老爺爺全身沾滿芒果，看得很鼻酸，「到底砸得多用力？」目測老爺爺年逾8旬，因妻子車禍無法行動，才出來賣水果養家，卻遭不明人士砸頭、搶走2顆芒果，她想幫忙報警被爺爺阻止，當下就決定將所有水果買下，「真的太不忍心一個老人家被欺負！」

砸芒果事件引發熱議，老爺爺11日傍晚騎機車現身坐地擺攤，受訪時直說「不知道啊！他生氣了！」自己已經年邁80歲，對方上前說要收攤位租金500元，「我沒給他啊！」結果慘遭攻擊。附近攤商則說，動手男子是當地的頭痛人物，疑似常喝醉鬧事。

對此，台南市善化派出所主動介入調查，副所長楊仲弘指出，疑似老爺爺為了推銷買賣芒果，與情緒激動的男子發生糾紛，導致對方持芒果砸人，目前正積極根據監視器鎖定涉案人身份。

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▼80歲芒果爺爺現身還原：要500元攤位租金「我沒給！」遭砸頭。（圖／東森新聞）





▼攤商曝「潛規則」：不准在這擺攤，兇手是當地頭痛人物。

