保留台南南山公墓　陳椒華：莫以開發之名掠奪先人長眠土地

▲時代力量立法委員陳椒華上午與南山公墓自救會等團體，呼籲保留南山公墓，莫以開發之名掠奪先人長眠土地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時代力量立法委員陳椒華上午與南山公墓自救會、重現府城水文促進會、 我見南山臉書粉絲團、台南念佛會等民間團體，針對南山公墓的保留及相關議題共同召開記者會，呼籲保留南山公墓，莫以開發之名掠奪先人長眠土地。

陳椒華表示，南山公墓是台灣已知最古老的漢人墓區，歷史超過4百年，幾乎與台灣移民拓墾史等長。該區除了擁有許多明清時期的古墓，也是多位仕紳名人安葬之所，是我們國家重要的文化資產，台南市政府不應為了一時的開發利益，而截斷了這個城市這個國家的歷史記憶。

時代力量黨部執行長蔡郁芝也表示，「南山公墓設立殯葬專區」雖然是黃偉哲市長競選時的政見，然而台南市幅員遼閱，近年來人口並無顯著成長，應該要另覓殯葬專區，而不是去跟安息在南山的列祖列宗爭地。

長期研究南山公墓的吳明憲表示，南山公墓最早的墓葬可追溯到荷蘭時期，跨越五大政權在台灣的更迭，是隨著台灣漢人移民史同時存在的墓葬區。目前我們提出文化景觀、51門古墓、日治時期台南飛行場軍事遺蹟，及「探墓厝」列為市定民俗等文資提報。除了代表性提報的古墓之外，南山公墓至少有1千門「歷代祖先墓」及各姓氏宗親會、同鄉會所收埋的無緣遺骨，更有遍布南山的「萬善同歸」，這是自日治時期以來，隨著都市擴張而遷墳的先人，最終大多集中在南山公墓，因此南山公墓是台南乃至台灣人歷代祖先的安息地。

出席的民間團體則共同提出了「守護南山公墓宣言」，其四大主軸如下：1、南山公墓全區保留。2、反對假土地開發之名，行掠奪先人長眠土地之實。3、原台南市沒有殯葬設施不足的問題，位在南區的殯儀館，以及火化場，如果設施老舊，由於原址寬敞，就地更新即可，不必刨南山公墓。4、大台南地區幅員廣闊，原台南市以外殯葬設施不足者，市府應就近設置，不該為此而動南山公墓。

市府對南山公墓土地開發利用的規劃各種傳聞甚囂塵上，11日出席的民間團體另外要求市政府答覆的提問如下：坊間傳聞，市政府計畫：「1、現在殯儀館變更為商業區。2、C,D區變更為住宅區。3、A,B殯葬專區將以促參BOT委外。」如此類似炒地皮的城市規劃，稍有良知者都期期以為不可。尤其台南市的閒置土地，光是五期重劃區，以及民權路四段到和緯路一帶就足夠，另有許多少重劃區的土地閒置著，由此可見為了「土地開發」而遷移殯儀館，進而刨墳，有多荒唐？是何居心？至於殯葬專區的議題，事實很清楚，缺殯葬專區的是原台南縣，不是原台南市，沒有理由為了缺「殯葬專區」的台南縣刨南山公墓。

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