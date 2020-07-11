陳水扁搬家返鄉台南定居　自嘲「像我一生住過6都的人不多」

▲陳水扁搬家回故鄉台南定居。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

政治中心／台北報導

前總統陳水扁11日在臉書發文透露自己搬回故鄉台南定居了。他表示，像自己一樣，一生住過6都的人不會太多，出生台南、北漂台北就學成家立業，再到新北土城、桃園龜山、台中南屯「進修」，最後南漂高雄鼓山，現在抗拒不了故鄉台南親情的呼喚，決定返鄉定居台南市東區。

出生台南官田的陳水扁說，「住過五都的阿扁要搬家了」，終於回到新的台南古都。他表示，落葉歸根，又可以就近照顧扁媽，但就醫仍在高雄長庚，未來還是會南高兩頭跑。

帶著有些自嘲的語氣，陳水扁說，「像阿扁一生住過6都的，不會太多」，他細數著自己人生的遷徒歷程，「在台南出生長大，北漂台北就讀大學成家立業，再到新北土城、桃園龜山、台中南屯進修，最後南漂高雄鼓山」。

陳水扁指出，由於抗拒不了黃昏故鄉台南親情的呼喚，最後遷到台南市東區。今年年初總統大選時，陳水扁就是在這個新家的戶籍地址所在地投票。

陳水扁也在貼文中分享新家的藝術收藏，指自己在台南市東區的新家，掛了三幅畫作，有陳錦芳教授的「520我愛你-載歌載舞」、張振宇館長的「禁忌的年代」和陳嬋娟老師的「來自阿扁的請安問好」。