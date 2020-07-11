芒果狠砸老爺爺畫面曝...他「全身沾滿水果渣」無助坐路邊！網友全怒炸

▲台南一名賣水果的爺爺突遭「芒果猛砸」，畫面曝光後，引起眾怒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、林昱萱／台南報導

台南一名老爺爺10日在市場賣蔬果時，好心送了一顆芒果給客人，沒想到卻反遭對方拿芒果狠狠砸頭，誇張的舉動不僅讓老爺爺受到驚嚇，全身也沾滿了芒果渣，而更誇張的是該名男子還趁亂偷走2顆芒果。此外，稍早影片也隨之曝光。

這起事件發生在10日，當時老爺爺在市場販售水果，本來拿了一顆芒果要給路人，沒想到卻反遭對方拿芒果猛砸，而受到驚嚇的老爺爺只能頂著一身芒果渣，無助地坐在路邊。對此，路過的女網友看到後氣憤表示，「我看到真的很鼻酸，全部沾滿芒果渣！到底砸的多用力...老人能這樣被欺負嗎！」另外，女網友也表示，希望附近的網友可以幫忙爺爺，猜測對方大約下午2、3點會到善化市場附近擺攤，約到晚上6點離開，「爺爺褲子鞋子都破了，有來善化可以跟爺爺買水果喔！」

此外，從畫面中可見，該名穿深色衣服的男子在朝老爺爺丟擲芒果後，還一度停下來叫囂，而之後更是趁亂偷走芒果，行徑非常惡劣。對此，目前警方已經主動介入偵辦調查，將在鎖定目標之後，傳喚男子到警局說明。

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