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台南市一分局勤指中心主任酒駕被攔檢法辦　記一大過拔官追究分局長督導責任

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▲台南市警一分局勤務指揮中心主任謝家盛，涉嫌酒駕被法辦，並記一大過「拔官」，也連累一分局長考核監督責任。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警一分局勤務指揮中心主任謝家盛，涉嫌酒駕被法辦，並記一大過「拔官」，也連累一分局長被追究考核監督責任。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局勤務指揮中心主任謝家盛，酒後騎車經永康區復華一街，遭永康分局大橋派出所員警攔查查獲，酒測值0.41mg/l，涉嫌刑法185-3罪嫌送辦，一分局並召開考績委員會，依「警察人員駕車安全考核實施要點」規定，調整為非主管職務及服務地區，核予記一大過行政處分，並追究該分局長考核監督責任。

據了解，台南市警一分局勤指中心主任謝家盛，7月10日晚上接受該中心的蘇姓員警邀約吃海鮮，席間一群人即有飲酒，謝員酒後騎車離去，現場友人皆未阻攔。

謝員隨後又去永康一家金紙店飲酒續攤，直至11凌晨1時多才結束，謝員騎車載友人離去，於凌晨1時37分許，途經永康區復華一街時，因友人未戴安全帽，被永康分局大橋所巡邏員警發現上前攔查，因謝員等人酒味濃郁，員警要求酒測，謝員當下向員警說明自己為市警一分局員警，執勤員警立即依規定通報永康分局督察組前來處理，經酒測謝員酒測值高達0.41 mg/L，涉嫌刑法185-3項送辦，並遭台南市警一分局「拔官」、記一大過行政處分。

台南市警局長周幼偉表示，市警局三令五申絕對嚴禁員警有酒後駕車情事，謝員身為幹部仍知法犯法，將採最嚴厲懲處，絕不寬貸，以儆效尤。

刑法185-3項：駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之0.5以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。

據了解，台南市新化警分局1名敬姓警員，2020年6月2日凌晨，在台南市西華南街與成功路口，涉嫌酒駕與計程車發生車禍，造成女乘客受傷，市警二分局警方到場查處，敬員酒測值達0.46mg/L，被依涉嫌公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦，新化分局召開風紀會，再建請記敬員一大過調至偏遠單位服務嚴懲，派出所所長連坐「拔官」調整非主管職務，以示酒駕零容忍。

酒駕零容忍是台南市長黃偉哲一直強調，並要求台南市警局嚴格落實酒駕取締工作，台南市警局所屬各分局也不定期舉行酒駕路檢專案勤務，沒想到負責執法的警員竟然知法犯法酒駕肇事，台南市警局長周幼偉，當時對員警知法犯法酒駕肇逃十分震怒痛心與遺憾，表示會依警政署最新修正「警察人員駕車安全考核實施要點」規定，不分勤務中或勤餘酒駕肇事，當事人調整服務地區並依規定記大過一次，涉及酒駕肇事部分，另依照刑法公共危險罪究辦，待司法判決後再擬議行政責任。並強調為加強各級主管的考監責任。周幼偉局長特別公告，日後只要有員警發生酒駕情事，該單位主管一律調整非主管職務。

據查，台南市警一分局勤務指揮中心主任謝家盛（60歲）是官拜二線三星警官、警大47期畢業，以中階警官身分再犯酒駕，引起市長黃偉哲、市警局長周幼偉震怒，除本身酒駕觸法送辦外，另依「警察人員駕車安全考核實施要點」規定，調整為非主管職務及服務地區，核予記一大過行政處分，並連累一分局長鄭榮崑，將被連坐追究考核監督責任，實在令人扼腕。

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