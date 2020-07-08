海軍再反擊吳怡農：八二三砲戰就是陸戰隊最好例子

▲民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農。（圖／記者許展溢攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨智庫副執行長吳怡農7日再度質疑「聯合登陸作戰」操演想定，認為演習劇本想定「需要符合入侵台灣的作戰邏輯」。對此，海軍司令部8日表示，八二三砲戰就是最好例子，陸戰隊具備外島增援、應援與規復作戰任務，另如本島橋樑道路損毀，陸戰隊可由陸路、空中及海上垮作戰區增援應援作戰。

由於海軍陸戰隊先前進行「聯合登陸作戰」操演時，發生翻艇意外釀成2死；而吳怡農在臉書上表示，軍隊的訓練，長期以來大多是為了「表演需求」，掀起議論，這讓身為三軍統帥的總統蔡英文更不認同其看法，親自回應，「吳怡農的這個說法，不盡公平。」

但是，吳怡農再度發表看法，強調之前的短文引發了一些討論，每個人的角色跟位置或許不同，他相信以上的出發點都一樣。他強調，演習劇本與想定，需要符合入侵台灣的作戰邏輯，我們的演習劇本與想定，需要符合入侵台灣的作戰邏輯。

對於聯合登陸作戰操演是否有必要的質疑？海軍司令部8日則表示，八二三砲戰不就是最好例子，陸戰隊具備外島增援、應援與規復作戰任務，另如本島橋樑道路損毀，陸戰隊可由陸路、空中及海上垮作戰區增援應援作戰。

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