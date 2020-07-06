快訊／陸戰翻艇釀2死　海軍中將孫常德哽咽...率軍官默哀1分鐘

▲海軍司令部臨時記者會 。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

海軍陸戰隊99旅步二營3日上午於左營桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演時，疑因海象突變，導致「特戰突擊橡皮艇」翻覆，截至5日已釀2死。對此，海軍司令部中將政戰主任孫常德6日舉行記者會，談話中一度哽咽，並親自帶領將官們默哀1分鐘，同時目前已排除人為與機械因素。

這起意外發生時，艇上7名士官兵全數落海，其中3人命危，海總左營分院裝上葉克膜全力搶救。其中蔡博宇上兵於5日0點36分，家屬同意放棄急救，宣告死亡。國軍總醫院左營分院證實，5日下午18點29分，陳志榮上士家屬同意放棄急救，宣告死亡。另一名中士士阿瑪勒．道卡度還在正搶救中。

除此之外，5日上午8時左右，負責本次操演的教官少校楊昌霖，被發現在隊部辦公室樓梯間輕生。對此，海軍司令部已展開調查釐清死因，出步研判應是對漢光預演落海意外感到沮喪、自責，才會導致憾事發生。

對此，海軍司令部6日下午3時，將舉行臨時記者會，針對本次聯合登陸作戰操演意外事件，公布初步調查結果與說明相關狀況。在記者會開始時，由海軍司令部政戰主任孫常德中將率領，包括：司令部督察室副督察長簡士淵上校、司令部軍紀監察組組長林欽熙上校、司令部人軍處人勤組組長柯德昇上校、陸指部副指揮官馬群超少將、陸指部作戰處訓練科長許呈安中校、教準部政戰主任張存義上校，以及教準部陸戰副參謀長方柏棟上校等人，一起默哀1分鐘，表達哀悼之意。