關稅降至15％＋最惠國待遇　蕭美琴：促成台美互為投資的關鍵夥伴

▲台美雙方簽署對等關稅MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院副院長鄭麗君今（16日）在美國舉辦記者會公布，與美方達成對等關稅降至15％、不疊加，以及232相關產業獲得最惠國待遇等共識，後續我方與美貿易代表署將進一步簽署台美對等關稅協議。對此，副總統蕭美琴在社群平台發文，她要謝謝行政院的團隊，在複雜的國際局勢中，為台灣爭取最大利益，談判結果將進一步促成台美互為投資，以及供應鏈關鍵夥伴。

蕭美琴表示，台美經過密集的諮商，雙方在關稅談判達成對等關稅調降至 15% 且不疊加的共識，此外，針對232相關產業，獲得最惠國待遇，進一步促成雙方互為投資以及供應鏈關鍵夥伴。

蕭美琴指出，這場談判的背後，是無數個跨時區、挑燈夜戰的努力，她要誠摯感謝行政院鄭麗君副院長的卓越統籌，以及楊珍妮總談判代表所率領的經貿辦團隊。

蕭美琴說，謝謝行政院的團隊憑藉高度專業與韌性，在複雜的國際局勢中，為台灣爭取最大利益，這段日子，台灣在國際經貿的舞台上，再次展現不可取代的韌性與實力。

最後，蕭美琴強調，台灣的面積雖然不大，但我們靈活、創新，更是全球供應鏈中不可或缺的良善力量，再次謝謝第一線同仁的辛勞，政府會繼續穩健前行，讓台灣的競爭力在世界舞台上，持續綻放光芒。