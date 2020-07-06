陸戰隊操演翻艇意外　海軍：排除人為和機械因素

▲海軍司令部臨時記者會（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

海軍陸戰隊99旅步二營3日於左營桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演時，疑因海象突變，導致「特戰突擊橡皮艇」翻覆，截至5日已釀2死；此外，負責承辦教準部少校教官，疑因自責而輕生。海軍司令部政戰主任孫常德中將6日在記者會表示，初步排除人為及機械因素，綜合判斷海象增強、湧浪過高的環境因素，是這次肇事主因。

孫常德指出，這次演訓人員都已完成相關訓練，操演部隊皆採取循序漸進訓練方式；桃子園海域曾執行兩次自主任務訓練，以及兩次組合訓練，這次7月3日是99旅步二營第3次組合訓練，操演前7月1日由操演指揮官召開會議，提示突發狀況與處置作為，7月3日上午6時40分，由操演連長實施行前教育，並下達安全規定，綜合以上說明，初步排除人員因素。

孫常德說明，機械因素方面，操演前所有8艘突擊艇都已完成檢驗和鑑定，狀況都正常，初步排除機械因素；環境因素方面，依規定突擊艇白天執行海上訓練限制，海象限制為4級含以下，浪高為1.5公尺含以下，才符合操演限制規定；當天上午8時操演，操演區激浪最高約0.9高尺，平均浪高約0.6公尺，流向北流，風象是南風，海象當時是3級，風速是10節，操演地區，海象是符合突擊艇操作標準。

孫常德提到，8時40分，左營操演地區，海象逐漸增強，瞬間湧浪變大，經查證，海上風速為13節，到了8時48分，2號、6號突擊艇因後方湧浪推擠導致翻覆，綜合判斷，環境因素是這次肇事的主要原因；這次人員、機械因素可完全排除，大自然不可抗逆的環境因素未來是判斷的重點。