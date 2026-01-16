洪易《鏡花蟲洞宴》史博館展出！5／24前免費參觀

▲洪易戶外雕塑展《鏡花蟲洞宴》昨天在國立歷史博物館舉行開幕式。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／綜合報導

知名藝術家洪易昨天（15日）在國立歷史博物館舉辦《鏡花蟲洞宴》戶外雕塑展開幕式，20件色彩繽紛、充滿想像符號的雕塑構築成一座「庭園劇場」，吸引民眾入場搶看，即日起至5月24日開放免費參觀。此外，洪易近日也於台鐵集集支線復航活動，在列車上彩繪《西遊記》主題，並結合保育類石虎、集集山蕉等，將民俗文化與地方特色結合，從博物館園區到鐵道場域，洪易以鮮明而親民的藝術語言，實踐「藝術走進生活」的創作理念。

史博館表示，《鏡花蟲洞宴》為重新開館後的重要戶外策展，展覽橫跨南海學園多處戶外空間，串聯國立歷史博物館、國立臺灣藝術教育館及國立臺灣工藝研究發展中心臺北當代工藝設計分館，共展出20件大型雕塑，形塑結合歷史、人文與當代藝術的「戶外雕塑走廊」。

史博館指出，觀眾可在草地上看見「長景祿」、水池旁欣賞放大版「鴛鴦」，與樹影下淘氣的「鬆鼠」互動，並在歷史建築間自在行走，迎接馬年「馬上封侯」的祝福，在歷史建築、自然景觀與當代城市空間交織中，展開一段跨時空、跨物種的美感探索旅程。

洪易表示，能在南海學園這樣的歷史場域中展出，是一次與歷史對話的特別經驗；透過當代視覺語彙重新轉化歷史意象，讓歷史不再只是靜止的過去，而是可被想像、被延展、被感受的存在。

洪易說，《鏡花蟲洞宴》不僅是一場戶外雕塑展，更是一則關於「多元共生」與「包容理解」的現代寓言，觀眾置身如「星際動物派對」的場景中，思考如何在差異中找到連結，並在遊戲與互動中重構理解。

這樣的公共藝術實踐，也延伸至交通場域。歷經4年4個多月修復後，台鐵集集支線今年1月5日先行恢復濁水至集集段通車，首航列車特別邀請洪易以《西遊記》為主題進行彩繪，將取經旅程的冒險精神，結合集集沿線山林景觀、生態意象與在地物產，讓列車化身穿梭山城的「行走藝術品」。

南投縣長許淑華指出，集集線停駛前年遊客量約120萬人次，停駛近4年半後大幅下滑；集集線復駛，同步推出彩繪專開列車及在地特色便當「梅好蕉運」，結合水里紫蘇梅與集集山蕉，讓旅客在旅途中同時體驗視覺與味覺。

▲台鐵集集支線復航，邀請洪易在列車彩繪。圖為南投縣長許淑華與洪易合影。（圖／民眾提供）





