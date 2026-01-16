　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

洪易《鏡花蟲洞宴》史博館展出！5／24前免費參觀

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲洪易戶外雕塑展《鏡花蟲洞宴》昨天在國立歷史博物館舉行開幕式。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／綜合報導

知名藝術家洪易昨天（15日）在國立歷史博物館舉辦《鏡花蟲洞宴》戶外雕塑展開幕式，20件色彩繽紛、充滿想像符號的雕塑構築成一座「庭園劇場」，吸引民眾入場搶看，即日起至5月24日開放免費參觀。此外，洪易近日也於台鐵集集支線復航活動，在列車上彩繪《西遊記》主題，並結合保育類石虎、集集山蕉等，將民俗文化與地方特色結合，從博物館園區到鐵道場域，洪易以鮮明而親民的藝術語言，實踐「藝術走進生活」的創作理念。

史博館表示，《鏡花蟲洞宴》為重新開館後的重要戶外策展，展覽橫跨南海學園多處戶外空間，串聯國立歷史博物館、國立臺灣藝術教育館及國立臺灣工藝研究發展中心臺北當代工藝設計分館，共展出20件大型雕塑，形塑結合歷史、人文與當代藝術的「戶外雕塑走廊」。

史博館指出，觀眾可在草地上看見「長景祿」、水池旁欣賞放大版「鴛鴦」，與樹影下淘氣的「鬆鼠」互動，並在歷史建築間自在行走，迎接馬年「馬上封侯」的祝福，在歷史建築、自然景觀與當代城市空間交織中，展開一段跨時空、跨物種的美感探索旅程。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼《鏡花蟲洞宴》展出20件色彩繽紛、充滿想像符號的雕塑。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

洪易表示，能在南海學園這樣的歷史場域中展出，是一次與歷史對話的特別經驗；透過當代視覺語彙重新轉化歷史意象，讓歷史不再只是靜止的過去，而是可被想像、被延展、被感受的存在。

洪易說，《鏡花蟲洞宴》不僅是一場戶外雕塑展，更是一則關於「多元共生」與「包容理解」的現代寓言，觀眾置身如「星際動物派對」的場景中，思考如何在差異中找到連結，並在遊戲與互動中重構理解。

這樣的公共藝術實踐，也延伸至交通場域。歷經4年4個多月修復後，台鐵集集支線今年1月5日先行恢復濁水至集集段通車，首航列車特別邀請洪易以《西遊記》為主題進行彩繪，將取經旅程的冒險精神，結合集集沿線山林景觀、生態意象與在地物產，讓列車化身穿梭山城的「行走藝術品」。

南投縣長許淑華指出，集集線停駛前年遊客量約120萬人次，停駛近4年半後大幅下滑；集集線復駛，同步推出彩繪專開列車及在地特色便當「梅好蕉運」，結合水里紫蘇梅與集集山蕉，讓旅客在旅途中同時體驗視覺與味覺。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台鐵集集支線復航，邀請洪易在列車彩繪。圖為南投縣長許淑華與洪易合影。（圖／民眾提供）


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

桃市府1/19試辦11路中山長興幹線公車　憑市民卡免費搭乘

疫情時代的溫暖陪伴力量　金牌主持營開啟廣播新視野

產官學攜手深耕偏鄉防詐教育　台南結合台積電專業打造學童識詐力

1劑就有完整保護力！新型結合型肺炎鏈球菌疫苗　花蓮開始接種

吃了「神奇逆轉」？屏東一年抓267件食藥粧違規廣告...開罰破866萬

屏東高樹蛋中雞場確診H5N1 撲殺8640隻

花蓮慈濟啟動植物幹細胞研究落地　推動中草藥標準化與新品研發

花蓮市公所發愛心禮券了！「1人500元」1331戶受惠 　採買教戰曝

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

桃市府1/19試辦11路中山長興幹線公車　憑市民卡免費搭乘

疫情時代的溫暖陪伴力量　金牌主持營開啟廣播新視野

產官學攜手深耕偏鄉防詐教育　台南結合台積電專業打造學童識詐力

1劑就有完整保護力！新型結合型肺炎鏈球菌疫苗　花蓮開始接種

吃了「神奇逆轉」？屏東一年抓267件食藥粧違規廣告...開罰破866萬

屏東高樹蛋中雞場確診H5N1 撲殺8640隻

花蓮慈濟啟動植物幹細胞研究落地　推動中草藥標準化與新品研發

花蓮市公所發愛心禮券了！「1人500元」1331戶受惠 　採買教戰曝

日美防長握手言「同盟不動搖」　軍演從沖繩諸島延伸至台灣南海

陸戰軍官性侵女同袍！　指揮部震怒開鍘

「蜷川實花展」台北華山開幕！8大展區沈浸式光影、彩蛋作品搶先看

「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」！　還原表演內容反批酸民：超噁心

麋先生遠赴東京拍MV「竟穿睡衣上鏡」！　他還睡過頭：要演全套

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」

地方熱門新聞

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

嘉義縣推動觀光轉型佈局「黃金十年」

公私協力守護安平水域載客小船公司即時出手救回溺水民眾

台南市消防第二大隊強化幕僚戰力新進人員即刻上線

桃園市全媒體記者協會寒冬送暖　關懷弱勢

土方之亂　桃市府：協助業者平穩銜接新制

梅嶺賞梅車潮將湧入台南市府推免費接駁、公車疏運籲少開車

接任台電桃園區處長　洪通澤：強化穩定供電

台電台南區營業處長交接廖學智接棒、黃明舜調任鳳山區處

布局航空人才培育　虎科大高鐵校區首度對外亮相

桃園市A8桃園智慧產業加速器　招募啟動

洪易《鏡花蟲洞宴》史博館展出

85歲翁騎車迷途4小時橫跨半個桃園

更多熱門

相關新聞

賴清德如何勸進參選南投縣長？　温世政：主席說施比受更有福

賴清德如何勸進參選南投縣長？　温世政：主席說施比受更有福

民進黨今（14日）召開中執會、提名記者會，正式徵召提名醫師温世政參選南投縣長，對決力求連任的縣長許淑華。温世政致詞時坦言自己想了很久，跟總統見面時，「他都鼓勵我出來為家鄉服務，還引用聖經故事告訴我施比受更有福」。至於有無討論如何翻轉南投？温回應，總統只有要他做自己，他的本性就是喜歡為社會公益服務，「主席這句話，我當作競選最高主軸，做自己、拼命做，不要讓南投鄉親失望」。

毒駕男未開大燈被盯上　逆向狂飆逃逸遭圍捕

毒駕男未開大燈被盯上　逆向狂飆逃逸遭圍捕

南投深山嚴重車禍！肥料車翻覆移工噴飛　釀2死2傷

南投深山嚴重車禍！肥料車翻覆移工噴飛　釀2死2傷

倒數計時！今彩539開出800萬得主未現身　台彩：等到今日17：00

倒數計時！今彩539開出800萬得主未現身　台彩：等到今日17：00

哥搞上弟妻還喊爽　男氣炸追砍傷害罪判5年

哥搞上弟妻還喊爽　男氣炸追砍傷害罪判5年

關鍵字：

洪易戶外雕塑集集支線西遊記南投鏡花蟲洞宴史博館

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面