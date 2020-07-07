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國防部反擊吳怡農「國軍表演說」：傷害官兵平日訓練的努力

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▲陳其邁同框吳怡農，首度同框話題性十足 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳怡農。（資料照／記者吳奕靖攝）

記者陶本和／台北報導

海軍陸戰隊日前發生翻艇意外，釀成2死悲劇，而前國安會幕僚吳怡農透過臉書表示，國軍長期多是為了「表演需求」。對此，海軍參謀長敖以智中將、國防部作計室聯戰處處長林文皇少將紛紛反擊，強調不實評論，將傷害所有官兵平日勤訓精練的努力、成果。

針對國軍演訓，吳怡農透過臉書表示，我們軍隊的訓練，長期以來大多是為了「表演需求」；漢光演習就是每年最大場的表演，與國家防衛作戰可能面臨的真實情境，有很大的落差。只要順利完成表演，就算是達成任務，「但是，只要我們的操演持續為了作秀、而沒有實際的國防用途，我們的訓練與裝備就不可能完全到位。」

對於此番說法，海軍參謀長敖以智中將反擊，強調吳怡農所屬的陸戰隊特性跟任務不一樣，他尊重其見解，但本身是防衛作戰，有很多外離島，因應敵情進行應援跟增援任務；在本島方面，防衛作戰如果遇到陸上交通設施被破壞，要實施跨區增援，包括空中、海上，兩棲能力不能廢，也必須持續進行這項訓練。

國防部作計室聯戰處處長林文皇少將也表示，依照敵情威脅縝密評估，依作戰計畫，秉持仗在哪裡打、部隊就在哪裡訓，達到仿真實戰、趨近實戰場景為目標。

林文皇說，受限訓練場地不足，會採取局部縮小距離、想定誘導方式演練，驗證國軍整體防衛戰力，每一年漢光演習都是三軍聯合作戰演訓任務，也驗證作戰計畫、強化部隊戰力。

他強調，對於有些不實評論，將傷害所有官兵平日勤訓精練的努力、成果，國軍也會持續秉持保國衛民職責，執行各項戰備跟演訓任務，確保國家安全與福祉。

▼海軍中將敖以智。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼海軍中將敖以智。（圖／記者屠惠剛攝）

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