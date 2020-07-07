「面對問題就是第一步！」吳怡農再談「國軍表演說」：需隨著威脅因應





▲吳怡農 。（資料圖／記者吳奕靖攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨智庫（新境界文教基金會）副執行長吳怡農日前於臉書提及，國軍訓練多為「表演需求」，更直言「漢光演習就是每年最大場」，遭到國防部、三軍統帥蔡英文反駁。吳怡農7日下午受訪時強調，過去20年來台灣軍事狀況改變太多，需跟著威脅因應，而面對問題就是第一步。

吳怡農6日透過臉書表示，軍隊的訓練長期以來大多是為了「表演需求」；漢光演習就是每年最大場的表演，與國家防衛作戰可能面臨的真實情境，有很大的落差。只要順利完成表演，就算是達成任務，「但是，只要我們的操演持續為了作秀、而沒有實際的國防用途，我們的訓練與裝備就不可能完全到位。」

吳怡農的「國軍表演說」立刻引發外界熱議，國防部7日上午在記者會中回擊，此不實評論將傷害所有官兵平日勤訓精練的努力、成果。而身為三軍統帥的總統蔡英文也於7日中午表示，她覺得吳怡農的說法不盡公平。

面對「國軍表演說」，吳怡農7日下午回應，自己跟大家的位置角色或許不同，但相信立場跟出發點都是一樣的，包括希望國軍可以更好、珍惜全體軍人的付出與犧牲，以及希望有更充足的資源，不論是人力、訓練或個人裝備，讓軍人可以更好完成個人任務，顧好台灣。

吳怡農表示，過去20年台灣與中國軍事有很大變化，需要隨著威脅改變去準備、因應，要抓好宣傳、表演、訓練和操演的平衡，更重要的是對國防的改善，希望大家可以理性、冷靜來看，改變需要全體國民一起推動，希望這個共識可慢慢建立，而「面對問題就是第一步。」