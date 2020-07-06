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吳怡農談海陸釀2死：我們軍隊大多「表演需求」　漢光就是最大場演出

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▲陳其邁同框吳怡農，首度同框話題性十足 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳怡農。（資料照／記者吳奕靖攝）

記者陶本和／台北報導

海軍陸戰隊99旅步二營3日於左營桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演時，疑因海象突變，導致「特戰突擊橡皮艇」翻覆，截至5日已釀2死。對此，前國安會幕僚、前立委候選人吳怡農6日表示，我們軍隊的訓練，長期以來大多是為了「表演需求」；漢光演習就是每年最大場的表演，與國家防衛作戰可能面臨的真實情境，有很大的落差。

吳怡農表示，這兩天看到「海軍陸戰隊失事」的新聞，對於軍隊的訓練與裝備，想必會有很多的疑問：為什麼穿著救生衣仍會溺水（不管水深 1.5 公尺還是更深）？他們身上的裝備是否符合需求？有沒有水中卸裝和緊急狀況排除的訓練？有沒有戰場急救的訓練、互相救援的能力？

吳怡農說，但是就算訓練很精實並符合現實狀況，就算有最好的裝備，只要實施演訓就會有風險——這是我們的軍隊為了保護國家，每天必須付出的代價，「既然有一定的風險，訓練更應該符合現實需求：我們的弟兄姊妹不應該冒無謂的風險。」

吳怡農表示，這帶出一個核心的問題，國軍的首要任務是防衛台灣，為什麼陸戰隊在操演「聯合登陸作戰」？要登陸去哪裡？（就如我所屬的特戰傘兵：要搭 C130 運輸機跳去哪裡？）預想的任務，無論是奪回外島的歸復作戰，或是模擬敵軍的登陸作戰，這是合理的嗎？不是更應該專注於，確保每一艘試圖接近台灣的解放軍船艦都無法登陸？

吳怡農說，我們軍隊的訓練，長期以來大多是為了「表演需求」；漢光演習就是每年最大場的表演，與國家防衛作戰可能面臨的真實情境，有很大的落差。只要順利完成表演，就算是達成任務，「但是，只要我們的操演持續為了作秀、而沒有實際的國防用途，我們的訓練與裝備就不可能完全到位。」

吳怡農表示，這是多年來的壞習慣，幾乎每一位離開國防部的退役將領，都會坦白地提醒決定國防政策的政務、文職官員們，每一年來看漢光的美軍觀察團所給國防部的檢討報告，也都點出這個現象，「但是到現在，我們還沒看到真正的改變。我不知道還要浪費多少時間、資源、甚至生命，政府才願意面對這個問題，我們應該確保每一位軍人的辛苦與犧牲，都建立在有用、有意義的任務上。」

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