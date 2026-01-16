驚險自摔！女騎士直衝騎樓　連撞3機車及盆栽幸運僅輕傷送醫

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市中正路發生一起驚險交通事故。昨（15）日下午近5點，一名年約50歲的女騎士，疑似因操作不當，整輛機車突然失控直衝入騎樓，當場撞倒停放的三部機車，並波及盆栽與牆面，現場發出巨大撞擊聲響。附近住戶聽到巨大撞擊聲，立即衝出查看並協助報警。所幸女騎士意識清醒，僅手腳受傷，已送醫治療，詳細肇事原因仍由警方調查中。

▲彰化女騎士直衝騎樓撞3機車及盆栽後倒地受傷送醫。（圖／翻攝自臉書／員林人的大小事）

事故發生過程

自摔畫面被網友上傳到臉書「員林人的大小事」，從畫面中可以看到事故發生在1月15日傍晚約4時56分。該名女騎士，不明原因突然偏離車道，直接衝進路邊騎樓。強大的撞擊力不僅將停放在騎樓的三部機車接連撞倒，也導致隔壁的盆栽損毀，牆面留下明顯刮撞痕跡，現場零件散落一地，可見撞擊力道不小。

▲彰化女騎士直衝騎樓撞3機車及盆栽後倒地受傷送醫。（圖／翻攝自臉書／員林人的大小事）

民眾熱心協助 警消迅速到場

事故發生當下，周圍民眾聽到「轟」的巨響後，紛紛外出查看，發現女騎士已倒在地上，機車與被撞車輛損壞嚴重。熱心民眾立即協助通報警消，經救護人員檢傷，陳姓女騎士雖然受到驚嚇，但意識清醒，主要為手腳部位受傷，隨後由救護車送往員林基督教醫院進行進一步檢查與治療，並無生命危險。警方已對當事人實施酒測，初步排除酒駕可能，相關肇事原因尚待調查釐清。

員林警方提醒，近日天氣變化大，用路人行車時應更加專注，注意車前狀況與自身身體狀態，並定期檢查車輛機件，以確保行車安全。。

▲彰化女騎士直衝騎樓撞3機車及盆栽後倒地受傷送醫。（圖／民眾提供）