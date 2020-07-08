民眾黨批吳怡農對「私菸案升七星少將」噤聲：質疑盡忠職守將士就是傷害主權

▲吳怡農。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨智庫（新境界文教基金會）副執行長吳怡農近日不僅表示國軍訓練多為「表演需求」，也質疑「聯合登陸作戰」操演想定，認為演習劇本想定「需要符合入侵台灣的作戰邏輯」。對此，民眾黨臉書8日指責，「私菸案升七星少將」和「獵雷艦案」時，不見吳怡農批評，演習的目的就是把所有可能性都演練一次，任何對盡忠職守將士的質疑，就是在傷害台灣主權。

海軍陸戰隊3日進行「聯合登陸作戰」操演時，發生翻艇意外釀成2死；而吳怡農在臉書上表示，軍隊的訓練，長期以來大多是為了「表演需求」，引發議論，對此，總統蔡英文受訪時表示不認同其看法，親自回應，「吳怡農的這個說法，不盡公平。」

但是，吳怡農7日再度發表看法，強調之前的短文引發了一些討論，每個人的角色跟位置或許不同，他相信以上的出發點都一樣。他強調，演習劇本與想定，需要符合入侵台灣的作戰邏輯，「這樣的演習最能展現我們防衛國土的決心」，防衛作戰能力需要敵人買單，才有嚇阻的效果；也才能真正團結民心、鼓舞士氣。

針對吳怡農進日對於國軍的言論，民眾黨回嗆，吳怡農在「私菸案升七星少將」、「獵雷艦案」的時候，沒有批評是「作秀」，但當漢光演習出現問題，卻跳出來把國軍同胞因演習而失去生命的悲劇說成是「作秀」，這是自詡軍事專業出身的政治人物該說的話嗎？



而吳怡農質疑「登陸作戰演練是否合理」一事，民眾黨表示，實際上，台灣有許多外離島，當外離島遭受威脅時，我們國軍弟兄難道要放棄這些離島嗎？難道我們不需要因應敵情進行規復、應援或增援作戰嗎？就算在本島，如果陸上交通遭受切斷，吳怡農能保證不需要跨區增援嗎？



民眾黨指出，演習的目的就是把所有可能性都演練一次，熟悉所有的作戰模式，已備戰事來臨，擅專說這些演練是沒有必要的，是一個「曾以國防外交委員為目標的立委參選人」能說出的話嗎？國軍今日發生的事，是一場悲劇，儘管失去手足，他們仍然奮鬥不懈、盡忠職守的捍衛台灣主權，在最艱難的時刻，台灣更應該團結，「任何對這些盡忠職守將士的質疑，就是在傷害台灣主權」。

▼民眾黨8日發文批評吳怡農。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）