政治 政治焦點 國會直播 專題報導

投資2500億「台美關稅15%」　王婉諭：台灣條件更甚日韓一籌

▲▼ 台美關稅貿易談判新聞說明會，鄭麗君副院長、楊珍妮政委、俞大㵢大使出席。（圖／翻攝直播）

▲台美關稅貿易談判新聞說明會，鄭麗君副院長、楊珍妮政委、俞大㵢大使出席。（圖／翻攝直播）

記者杜冠霖／台北報導

台美關稅在美國時間15日正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，消息一出台股大漲。時代力量黨主席王婉諭坦言，對台灣來說真的是超乎想像的好。就事論事，必須要給這次的談判團隊一個最大的掌聲。美方要求台灣對美增加2,500億美元投資+2,500億美元授信額度，前面2500億美元，是台灣企業自主對美投資；後面2500億美元是授信額度，相較日本直接投資5500億、韓國3500億，台灣條件明顯更勝一籌。

王婉諭表示，在川普「美國優先」、對外貿易態度極為強硬的前提下，台灣不只沒有被擠到角落，反而成功藉此站上了與「主要競爭國」相同的起跑點。這是台灣數十年來苦苦追趕的第一次。這件事，對台灣的科技業、製造業、傳產，影響都非常關鍵。所以，我試著把這次談判的重點，用三個重要的訊號，跟大家解釋清楚。

王婉諭指出，第一，對等關稅降到 15%，而且不疊加。代表台灣拿到的是美國所有「貿易逆差國」中最優惠的稅率，和日本、韓國、歐盟完全相同。在全球都被關稅衝擊的情況下，這一點非常重要。因為真正決定企業能不能活下來的，不是「有沒有關稅」，而是「你的成本會不會比競爭對手高」。
＿
第二，美方要求台灣對美增加2,500億美元投資+2,500億美元授信額度。很多人一看到數字就被嚇到，但要把內容拆開來看。前面的2,500億美元，是台灣企業自主對美投資。因為其中包含半導體產業，所以考量到台積電之前宣布超過1000億美元的投資計畫，代表其他產業需要補上的金額，基本上已大幅降低。

王婉諭說明，至於後面的2500億美元，則不是強迫投資，而是授信額度。意思是由台灣政府要拿出2500億鼓勵、協助有需求的本土企業，取得融資、前進美國市場，但並不是政府直接出錢投資。相較之下，日本直接投資5500億、韓國則是3500億，台灣的條件明顯更勝一籌。
＿
第三，半導體與汽車零組件等232關稅，台灣拿到「最優惠待遇」。這是最關鍵的一點。也就是說，未來美國不管和哪個國家在半導體、汽車零組件上談到更好的稅率，台灣都能直接適用。這大大降低了企業的不確定性。因為企業最怕的不是成本，而是不知道明年、後年規則會不會突然改變。
＿
對於關稅部分，王婉諭坦言，當然，相信一定還是會有人說：「那不還是有關稅？為什麼這樣算好消息？」說白了，大家當然都希望關稅是0%。但在現在的國際局勢下，這根本就不現實。真正的關鍵是：在所有國家都有關稅的前提下，台灣不能輸在起跑基準線。

王婉諭表示，關稅成本，最後很可能會被分攤到進出口商、企業，甚至消費者身上。但既然台灣這麼仰賴進出口貿易，那最重要的，就是確保自己的條件，不比主要競爭對手差。這次談判，無論是對等關稅，還是232關稅，台灣都拿到了「最惠國待遇」，代表未來無條件是用最佳稅率。這對台灣來說，是不能再更好的消息了。

王婉諭指出，過去十多年，即使在WTO架構下，台灣對美出口的稅率，常常還是高於日本、韓國。但現在，我們終於第一次，真正和日、韓站在同一條起跑線上競爭。再加上，美方也明確表態，將擴大投資台灣的五大重點產業：半導體、AI、國防、安控、通訊與生技。

對於國會審議，王婉諭表示，在這樣艱難的國際局勢下，這樣的結果真的不容易。而這就是台灣在全球產業鏈的實力展現。這份貿易協議，接下來就要送交國會審議了，誠懇呼籲，朝野立委應該秉持國家利益、理性監督，讓國家可以成為產業的後盾。讓台灣更多優秀的本土企業，可以走向世界。

台美貿易關稅政策半導體投資額度經濟影響川普民進黨時代力量王婉諭

