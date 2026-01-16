美製車關稅降到零？　鄭麗君：貿易協議簽署後揭曉

▲台美關稅貿易談判新聞說明會，鄭麗君副院長、楊珍妮政委、俞大㵢大使出席。（圖／翻攝直播）



記者陳家祥／台北報導

台美今天達成貿易協議，台灣產品輸美關稅降為15%。針對目前國內市場盛傳美製車的關稅會降到零，鄭麗君說，這屬於市場開放部分，後續我方跟美國貿易代表署正式簽署台美對等貿易協議時，會完整跟大家報告。

鄭麗君說，在談判過程中最大挑戰就是，台灣是美國第六大逆差國，而美國在談判過程中，除了對等關稅的談判，對於有232重要項目國家，例如歐盟、日韓等，日韓在232條款的重要項目就是汽車，這些國家分別由商務部進行談判。

鄭麗君指出，台灣除了是美國第六大逆差國，重中之重的是美國重要半導體製造夥伴，所以台美之間除了對等關稅的談判，也必須就232條款下的半導體及衍生品項目進行談判，台灣是合併一起談。

而針對美製車的關稅部分，鄭麗君說，這屬於市場開放部分，後續我方跟美國貿易代表署正式簽署台美對等貿易協議時，會完整跟大家報告。

另外，2500億的企業投資，美方是否有要求時間表期限內要達成？鄭麗君說，2500億的企業直接投資，是跟企業界座談訪查出來的投資規模，其中有些是企業已經在進行的投資計劃，這些是屬於企業自主規劃的投資，「MOU裡面沒有落入時間表」，台灣模式基本上就是以企業自主為原則自主規劃投資，政府是在金融機構提供融資的過程中扮演信保角色，支持金融機構提供融資上線2500億美元予企業。