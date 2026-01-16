蕭美琴被拱跳TWS撒嬌舞　蔡英文親回「留友看」引10萬讚

實習記者石嘉豪／台北報導

副總統蕭美琴昨（15日）於社群平台發布，她日前邀請「青年百億海外圓夢基金計畫」中的青年至總統府分享心得時，被青年們現場指導跳韓團TWS撒嬌舞的影片，不料，前總統蔡英文還打趣地在影片貼文下回覆「留友看」，並召喚出10萬網友按讚相挺。

教育部近年推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，致力支持15歲至30歲的台灣青年，赴海外進行「非學位」的圓夢行動，內容包含見習、培訓、專案執行等，以拓展國際視野，帶動百工百業創新。

蕭美琴日前則邀請該計畫中，選擇前往美國完成計畫的青年們到總統府，一起分享圓夢心得。然而青年們在與蕭美琴合影時，除了要求蕭美琴一起做出日本動畫《進擊的巨人》的招牌動作外，還有青年現場指導蕭美琴跳韓團TWS的撒嬌舞。

此外，有青年自爆，家人在花蓮領養過一隻貓，之後被取名為「美琴」，讓蕭美琴聽得哭笑不得。青年接著邀請蕭美琴一起自拍，並套上老鼠圖案的濾鏡，蕭美琴不禁笑回，「為什麼是老鼠，不是貓？我要貓」。

值得一提的是，該交流影片在蕭美琴的社群平台上傳後，前總統蔡英文隨後在底下回應「留友看」，該留言目前已引來10萬個讚，可見小英前總統雖然已卸任逾一年半，卻仍具有超高人氣。

▼前總統蔡英文於副總統蕭美琴的社群平台留言，引來10萬網友按讚。（圖／翻攝自Threads／蕭美琴）