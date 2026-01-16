　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中國際會展中心揭幕！賴清德感謝台中市府提供重要交流平台

▲台中國際會展中心迎來啟用後首檔大型展覽，現場湧入人潮，展現會展經濟動能。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中國際會展中心迎來啟用後首檔大型展覽，現場湧入人潮，展現會展經濟動能。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中產業與消費能量再度集結。由台中市商業會主辦的年度產業盛事「2026台中百工百業博覽會」，今（16）日盛大開幕，展現中部地區百工百業的厚實底蘊。總統賴清德受邀出席開幕典禮，與台中市長盧秀燕一同見證台中規模最大的B2C綜合型產業展會啟動，也為台中國際會展中心迎來首檔大型展覽揭開序幕。

總統賴清德致詞時肯定主辦單位整合產業資源的努力，並感謝台中市政府完成國際會展中心建設，為產業提供重要交流平台。他表示，百工百業是支撐台灣經濟韌性的根基，透過展會不僅能促進內需，也能讓產業持續創新、與世界接軌。

台中市長盧秀燕指出，台中國際會展中心第一期工程由市府自地自建，斥資88億元、全數由市府自籌完成，歷經六年多施工，終於迎來啟用後的第一檔展覽，別具象徵意義。她說，這不僅是中部地區三十多年來首次擁有大型會展中心，更是台中拚經濟、挺產業的重要里程碑。

▲台中國際會展中心迎來啟用後首檔大型展覽，現場湧入人潮，展現會展經濟動能。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2026台中百工百業博覽會16日在台中國際會展中心開幕，台中市長盧秀燕呼籲中央支持推動位於西側的第二期工程。（圖／記者游瓊華翻攝）

盧秀燕表示，會展中心選在農曆年前正式迎賓，象徵新年新氣象。儘管建設期間未獲中央補助、財務壓力沉重，市府仍堅持完成工程，期盼透過會展能量帶動百工百業發展，讓產業被看見、經濟動能向外擴散。她也呼籲中央支持推動位於西側的第二期工程，將台中國際會展中心打造為亞洲最新、規模最大的會展場域，進一步強化台中在國際會展城市中的地位。

主辦單位台中市商業會理事長謝豐享表示，本屆「百工百業博覽會」集結50個同業公會，並邀集日本等七個國家參展，規劃超過680個展攤多元主題，兼顧產業展示與民生消費，期盼吸引不同族群進場參觀。並指出，展覽自即日起至1月19日止，為期4天，預估入場人次可突破十萬人，並創造約3億元消費產值，展現台中百工百業的市場實力與消費動能。

台中市政府經濟發展局表示，台中國際會展中心自去年十月試營運以來，已成功舉辦台灣國際五金工具博覽會、台中工具機暨智慧製造展等大型專業展會，充分展現台中深厚的製造基礎與會展實力。「2026台中百工百業博覽會」則是中部地區首屆、規模最大的產業與消費整合型展覽，具重要指標意義。

經發局指出，隨著會展中心正式營運，台中已逐步讓會展經濟成為帶動外銷拓展與內需成長的重要引擎。百工百業不僅撐起產業發展，也穩定就業與民生消費，未來將持續透過大型博覽會擴大會展經濟外溢效益，讓市民實際感受到城市發展所帶來的成果，推動台中與台灣經濟穩健向前。

▲台中國際會展中心迎來啟用後首檔大型展覽，現場湧入人潮，展現會展經濟動能。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中國際會展中心迎來啟用後首檔大型展覽，現場湧入人潮，展現會展經濟動能。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

台中產業博覽百工百業賴清德經濟發展盧秀燕

