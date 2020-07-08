館長聲援吳怡農：目睹星光部隊演習「兇悍真相」　國軍演習與實戰差太多

▲館長在直播中，聲援吳怡農「表演說」。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

民進黨智庫（新境界文教基金會）副執行長吳怡農針對海軍陸戰隊演訓翻覆事件表示，裝備與訓練內容是否符合國軍弟兄姊妹的實際需求，以及漢光演習就是每年最大場的表演，因此引發爭議。對此館長陳之漢也在直播中聲援吳怡農的看法，認為國軍長久以來就是表演大於一切，甚至曾經目睹過星光部隊演習過程超兇悍，比國軍的演習實用多了。

▲吳怡農曾經在陸軍航空特戰服役，但是最近因為「表演說」惹議。（圖／翻攝自吳怡農臉書）



館長表示，吳怡農有當過兵而且還是空特，他說的都是公開的秘密，所以他也沒有講錯話，「他在軍中所看到的東西，跟館長在軍中看到的東西，其實差不多」但是國軍還是需要演訓。

館長舉例，以他過去在陸戰隊服役的經驗，都需要準備一套「甲種服」、「甲種軍靴」就是那一套服裝永遠都不是在臥倒的時候穿的，那雙靴子在平常的時候要塗滿鑽石牌鞋油然後用火烤，把那雙靴子擦到跟鏡子一樣亮，迷彩服也是最綠、最新的樣子，其他所有的裝備也會換新的，就為了給長官視導的時候看，但是長官走了就全部都用舊的。

館長再提到演習的部分，以前也曾經擔任過示範排，「表演」給美軍的陸戰隊鑑測官看，為了這一次的鑑測，他帶了整排的阿兵哥，在旅集合場從早上操到下午，打滾了1個半月，口令已經被洗腦到連睡覺都會念，「但是實際的狀況是這樣嗎？」

館長直言，全世界最強的是美軍，但是美軍有像中華民國的軍隊，都是指令、都是套好的東西嗎？美軍沒有這種東西，「美軍的演習就是實彈射擊」。

▲館長表示，過去打聯勇的經驗，每晚都在沙盤推演背台詞。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



館長再舉過去打過兩次聯勇的經驗，全營士官以上幹部以及通訊兵等重要任務士兵，會集合在一個能夠圍100個人的大沙盤旁邊，輪到自己的段落，就要起立念口令，「報告，我是幾連某某某，我的攻擊發起線於哪裡、於幾點幾分彈藥幾發，擊出！目標哪裡、行經哪裡、再至哪裡」這一段話足足要念3個月，念到睡覺都會被了，白天操實兵，晚上沙盤推演，念那些口令，「共軍打過來會幾點幾分在那裡等你？」

館長感嘆，每天都是花1個多小時從營區離開，行軍前往訓練地點，中午在山裡面的大太陽下睡覺，吃飯配沙子，然後下午繼續跑，結束再走1小時回營區，休息一下再去沙盤推演，9點再帶阿兵哥操體能，這樣訓練到什麼？這樣訓練真的很累、很精實，但是長官安排的東西就是不切實際，跟實戰差距太多。

▲美軍的演習不會有國軍的套招，都是實彈射擊。（圖／達志影像／美聯社）



館長說，10年前就看過外國的部隊演訓，可以用雷射標定，士兵穿的是雷射感應背心，射擊的時候使用空包彈，打出去不是實彈，所有的細節包括射擊的威力、後座力、聲響、機槍步槍一樣會退殼，兩軍對戰傷亡多少，都由電腦去統計。

館長再舉目睹新加坡星光部隊在台灣的演訓內容，全軍使用塑膠彈頭、帶護目鏡，帶上山頭部隊灑開之後，直接兩軍射擊對打，「打下去會痛耶」。

館長也溝通一個觀念，這一點可能很挑戰台灣人的觀念，但是在外國的部隊，凡是實施實彈演訓的時候，都會設定好可接受的傷亡率，也就是每一次的演習，可能會有人受傷甚至死亡，因為在有大量爆裂物的實彈演習中，本來就會造成軍人死傷的風險，在外國是可以接受這個觀念，但是台灣人是不能接受的，所以台灣的政客才會要求演訓要做到「最安全」的狀態。

▲館長日前的直播中，領出30萬現金，將以白包的方式，提供給陸戰隊死亡弟兄與長官的家屬。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



館長雖然在直播中，痛批國軍許多問題，但是在日前的直播中，他也表示已經領出30萬現金，將會由立委王定宇協助，將這每包10萬元的白包，轉交給這次演訓中殉職2位陸戰隊弟兄，以及自殺的長官家屬。

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