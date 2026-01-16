馬時代判違法！藍白三讀修正「眷改條例」　放寬老舊眷村定義

▲國軍眷改條例三讀通過。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（16日）處理藍委羅智強提出的《國軍老舊眷村改建條例》修正草案，將現行國軍老舊眷村的認定標準，由原本限定於69年12月31日前興建完成的軍眷住宅，放寬為本條例公布施行前、亦即85年2月5日前興建，且有改建必要的軍眷住宅。相關修法今進入表決階段，最終在藍白人數優勢下，同意59票對不同意49票，該案三讀修正。

慈仁八村在1989年落成，眷改條例在1996年施行後，慈仁八村竟被列入要改善的老舊眷村，國防部在2011年撤銷慈仁八村改建資格，眷戶提起行政訴訟，2015年上訴駁回，判決確定。

羅智強提案修法，將老舊眷村認定時間從「民國69年」大幅放寬至「民國85年」，並新增「且有改建之必要」條款。

羅智強表示，這是解決「慈仁八村」50戶的「歷史共業」，並批評政府10多年來未有作為。國防部在協商過程明確表示，修正條文含有「不確定法律概念」，指認定基準不明確將衍生爭議，且恐讓「留、反、散戶」跟進索償，面臨30億元財務缺口。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，羅智強的提案根本不是救濟案，而是特權案、弊案，羅智強所提的修法，把定義國軍老舊眷村的年份拿掉後，當年依眷改條例興建完成的眷舍，都可能援引慈仁八村的案例要求改建。在野黨立委為個案修法，貪圖個人私利，圖利特定族群，破壞人民居住正義。