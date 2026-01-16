　
地方 地方焦點

逆勢投資教學量能　中山醫大新教學實驗大樓動土

▲中山醫學大學舉辦新教學實驗大樓動土典禮，董事長周英香與校方及產官學界代表共同見證。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中山醫學大學舉辦新教學實驗大樓動土典禮，董事長周英香與校方及產官學界代表共同見證。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

在少子化持續衝擊高等教育之際，台中中山醫學大學仍選擇逆勢投資校園建設，今（16）日舉辦新教學實驗大樓動土典禮。校方指出，醫學教育高度仰賴實驗安全、臨床導向與專業設備，新大樓將整合教學、研究、數位學習與學生生活機能，全面提升校園教學量能，為未來醫療與健康專業人才培育奠定基礎。

動土典禮由財團法人中山醫學大學董事長周英香擔任主祭，董事周明智、周明勇、前校長呂克桓、副校長林俊哲，以及中山醫大附設醫院總院長蔡明哲、校友總會與產官學界代表齊聚校園，共同見證校園建設的重要里程碑。

校方說明，新教學實驗大樓規劃地上十一層、地下二層，總體設計依循銀級綠建築、銀級智慧建築及耐震標準，導入節能、智慧管理與安全機制，回應醫學大學在高風險實驗、專業設備與跨域教學上的實際需求。相較一般大學，醫學院校在教學與研究資源投入成本更高，此次工程被視為支撐高強度教學的重要關鍵投資。

董事長周英香表示，新大樓自前董事長周明仁任內即開始規劃，歷經多年討論與多次修正，從基地選址到建築設計，皆以學校長遠發展與整體教學研究布局為考量。她也提到，應校友期待，新大樓將等比復刻原實驗大樓具代表性的迴旋梯，延續校園共同記憶，讓新舊空間在時間軸上產生連結，成為中山醫大新的校園地標。

副校長林俊哲指出，隨著醫學與健康照護教育型態快速轉變，實驗空間在安全規範、設備更新與數位應用上的要求日益提高。新教學實驗大樓規劃約七千坪空間，設計核心著重於教學實用性與未來彈性，打造具前瞻性的綠色校園環境。他強調，在少子化壓力下，董事會仍持續投入資源改善教學環境，是學校推動多元教學模式與長期發展的重要後盾。

總務長李宣信說明，新大樓導入雨汙水回收再利用系統、節能設施與太陽能發電，並規劃教學實驗室、研究與行政辦公空間、數位學習圖書館、學生活動中心，以及符合食品安全管制系統（HACCP）規範的學生餐廳，在兼顧教學與研究需求之餘，也同步回應學生生活與校園永續發展目標。

隨著台中市南區交通與都市建設逐步到位，中山醫大校園周邊生活機能日趨成熟，校方也同步檢視校園空間配置與使用效能。林俊哲表示，中山醫大自創校以來，在有限空間中累積深厚的教學與研究成果，培育無數醫療與健康專業人才，新教學實驗大樓不僅是硬體升級，更象徵學校在回顧辦學基礎的同時，為未來世代打造更安全、具彈性且前瞻的學習環境，邁向下一階段發展的重要起點。

▲中山醫學大學舉辦新教學實驗大樓動土典禮，董事長周英香與校方及產官學界代表共同見證。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中山醫學大學舉辦新教學實驗大樓動土典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


