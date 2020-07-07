國防部拍片反擊吳怡農：國軍從不作秀

記者蘇晏男、陶本和／台北報導

民進黨智庫（新境界文教基金會）副執行長吳怡農日前於臉書提及，國軍訓練多為「表演需求」，更直言「漢光演習就是每年最大場」，遭國防部、總統蔡英文反駁。國防部7日再發布一則軍聞社拍攝的訓練演習影片回擊，表示國軍從不作秀，每次流血流汗的訓練演習都是為了捍衛國家安全而奮戰；漢光36號演習在即，國軍用最精實的戰力證明國軍菁英具備捍衛國家的堅強實力。

吳怡農6日透過臉書表示，軍隊的訓練長期以來大多是為了「表演需求」；漢光演習就是每年最大場的表演，與國家防衛作戰可能面臨的真實情境，有很大的落差。只要順利完成表演，就算是達成任務，「但是，只要我們的操演持續為了作秀、而沒有實際的國防用途，我們的訓練與裝備就不可能完全到位。」

▲陸軍AH－64E攻擊直升機發射熱焰彈。（資料照／國防部提供）

吳怡農的「國軍表演說」立刻引發外界熱議，國防部7日上午在記者會中回擊，此不實評論將傷害所有官兵平日勤訓精練的努力、成果。而身為三軍統帥的總統蔡英文也於7日中午表示，她覺得吳怡農的說法不盡公平。

對此，軍聞社也發布一則長達1分4秒的訓練演習影片回擊。影片內容寫道，國軍每一天的訓練，是他們的平凡日常；每一次的演習，是他們的戰力茁壯。國軍從不作秀，每一次流血流汗的訓練演習都是為了捍衛國家安全而奮戰，「天下沒有不訓能戰的勁旅，國家安全要固若金湯，國軍官兵要超敵勝敵，就必須不斷勤訓勤練，就必須堅持從嚴從難」。

「面對敵人的挑釁與威脅，我們沒有停滯腳步，不畏險阻挫折」。影片內容強調，捍衛領土主權、堅守海空安全、維護民主自由是國軍的天職，漢光36號演習在即，他們奮勇前行、堅定信念，用最精實的戰力證明國軍菁英具備捍衛國家的堅強實力，同時他們需要全體國人的支持，「讓我們擁有高昂的士氣」，共同抵抗敵人的威脅。

▼陸軍155榴砲射擊。（資料照／國防部提供）