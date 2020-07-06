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快訊／海軍陸戰隊操演釀2死　翻艇意外點水深「150公分」　

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▲海軍司令部臨時記者會,針對聯合登陸作戰操演意外事件調查說明,陸指部副指揮官馬群超少將,海軍司令部政戰主任孫常德中將。（圖／記者李毓康攝）

▲海軍司令部臨時記者會，針對聯合登陸作戰操演意外事件調查說明，陸指部副指揮官馬群超少將與海軍司令部政戰主任孫常德中將出席。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

海軍陸戰隊99旅步二營3日於左營桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演時，疑因海象突變，導致「特戰突擊橡皮艇」翻覆，截至5日已釀2死。對此，海軍表示，本次翻艇意外地點，距岸160公尺，水深為150公分，但由於官兵身穿救生衣，加上海浪等因素，會無法站立。

海軍司令部孫常德中將表示，這次演訓人員都已完成相關訓練，操演部隊皆採取循序漸進訓練方式；桃子園海域曾執行兩次自主任務訓練，以及兩次組合訓練，這次7月3日是99旅步二營第3次組合訓練，操演前7月1日由操演指揮官召開會議，提示突發狀況與處置作為，7月3日上午6時40分，由操演連長實施行前教育，並下達安全規定，綜合以上說明，初步排除人員因素。

孫常德指出，機械因素方面，操演前所有8艘突擊艇都已完成檢驗和鑑定，狀況都正常，初步排除機械因素；環境因素方面，依規定突擊艇白天執行海上訓練限制，海象限制為4級含以下，浪高為1.5公尺含以下，才符合操演限制規定；當天上午8時操演，操演區激浪最高約0.9高尺，平均浪高約0.6公尺，流向北流，風象是南風，海象當時是3級，風速是10級，操演地區，海象是符合突擊艇操作標準，8時40分，左營操演地區，海象逐漸增強，瞬間湧浪變大。

至於翻艇意外的地點，距岸約160公尺，該處水深是150公分。由於「水深150公分」，被現場記者質疑，如果水深只有150公分，應該站起來水深及胸而已。對此，陸指部副指揮官馬群超少將表示，150公分水深沒有錯，他自己是170公分，但穿救生衣狀況下，去海邊是站不起來的，另外加上有浪，會飄、會離開地面，所以穿救生衣是等候救援。

另外，軍方表示，海面下是沙，加上水流關係，每個位置深度都不一樣，至於正確深度的數字，回去後再確認；而陸指部副指揮官馬群超少將所表達的，穿救生衣時，人是無法垂直站立的，一定是浮在水面上。

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