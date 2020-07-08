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聲林之王歌手「激餓」大串聯！號召粉絲響應「一個人的飢餓三十」

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生活中心／綜合報導

每年動員全台破萬名熱血青年共同響應的飢餓三十公益活動，今年受疫情影響無法如期舉辦大會師，因此推出新型態「一個人的飢餓三十」，讓有志參與活動的飢餓勇士們，照樣可以透過網路、媒體傳播的方式發揮影響力。向來送愛不落人後的聲林之王歌手，也特別參與相當趣味的接力影片拍攝，邀請粉絲及網友一起參與線上飢餓體驗DIY及「我的飢餓Dancing」或「我的解飢餐」影片，為全球脆弱兒童加油。

聲林之王歌手「激餓」大串聯！號召粉絲響應「一個人的飢餓三十」（圖／翻攝自影片）

▲聲林之王選手參與一個人的飢餓三十活動後，紛紛為有食物吃的美好而感動。（圖／翻攝自影片，下同）

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聲林之王8位明星選手林怡廷、劉學甫、蕭名棻、鄭可強、賴珮如、許維芳、安懂及陳思綾等人，近日透過影片參與飢餓三十串聯活動，挑戰兩大主題「我的飢餓Dancing」及「我的解飢餐」。動作簡單、可愛的「我的飢餓Dancing」舞蹈動作是由藍波老師編舞，陪伴大家提振精神、度過漫漫的飢餓挑戰。

▲▼聲林之王歌手參與飢餓三十公益。（圖／翻攝自影片）

▲一個人的飢餓三十活動分為「我的解飢餐」及「我的飢餓Dancing」。

然而在經歷30小時的飢餓挑戰後，聲林之王的明星歌手們打算享用什麼樣的美味解飢餐也相當令人好奇，只不過還沒吃之前，8人就先輪番串連搶食「我的解飢餐」。仔細一看才知道，有人選擇吃清淡的粥品、健康的蔬菜卻也有人選擇大嗑雞排，讓好不容易達成30個小時的飢餓感獲得救贖，像是蕭名棻就說：「終於知道有食物吃是多麼美好的事」，選手們也紛紛表示更令人心疼受疾病、戰亂、飢荒等影響長年處於飢餓狀態的孩子。

台灣世界展望會主辦的飢餓三十活動，今年因應新冠肺炎防疫措施，第31屆飢餓三十以全新形態推出「一個人的飢餓三十」行動，主力推廣不受時間、空間限制的飢餓體驗DIY，同時也將邀請31位具影響力之名人共同串聯響應，預計募集31,000以上的飢餓勇士線上參與DIY，延續活動的精神與傳播力。

▲▼聲林之王歌手參與飢餓三十公益。（圖／翻攝自影片）

▲一個人的飢餓三十活動募集中。

今年響應飢餓體驗DIY，分為8/12/30小時，有志參與的民眾，可透過線上報名選擇飢餓體驗DIY的日期與時間長度，並於飢餓體驗過程中，過個人社群媒體以照片、影片方式分享個人飢餓體驗過程，發揮個人影響力，讓更多人了解這項有意義的活動，每週也會選出人氣貼文及最佳人氣團隊等分享至台灣世界展望會官方FB並致贈禮物，希望吸引更多人一同為國內外最脆弱兒童的關愛與鼓勵，送愛無遠弗屆。

快來報名「一個人的飢餓三十」行動 ►►►
https://bit.ly/2Z5LwV1

將影片或照片上傳至台灣世界展望會FB活動頁 ►►►
https://bit.ly/2UapC09

捐款搶救最脆弱兒童 ►►►
https://bit.ly/38Ba9w3

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