【廣編】「獅愛」傳校園　國際獅子會台灣總會MD300與台企銀共同發行認同卡

▲國際獅子會台灣總會在議長陳麗鳳的推動下，與台灣中小企銀共同發行公益認同卡。

【企劃特輯】

國際獅子會台灣總會在議長陳麗鳳的推動下，與台灣中小企銀共同發行公益認同卡，5萬張的獅友公益卡開卡回饋金將全數做公益，前進校園幫助台灣未來希望的年青學子們，7月7日舉行記者會公開發行認同卡並對外說明，希望企業一起響應將愛心散播到校園，並提供產學合作機會。

此次獅子會發行獅友福獅卡、親友愛獅卡，號召開卡做公益積公益金前進校園服務。希望提倡：「人人開卡 日日行善」的精神，召集民眾共同響應，以一卡行善天下！

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國際獅子會台灣總監議會議長、翰昌機構董事長陳麗鳳，以卓越的企業經營實績與社會貢獻，曾榮獲「2018年世界十大傑出華商婦女第七屆華冠獎」之殊榮，成為世界十大傑出女企業家之一，並接受時任立法院長、現任總統府祕書長蘇嘉全的褒獎。

她接任議長後持續推動獅子會的公益活動，並進行數位化及年輕化、社群化、電商化改革，除了用社群軟體臉書讓獅友們互動，並打造快樂愛公益網，做為公益永續的資訊揭露站，更重要的工作是前進全國大專院校，將獅友精神推動到校園內，協助青年學子們。

陳麗鳳與台企銀共同推動發行獅友公益卡，只要開卡消費這些回饋金都會回流到各分會做為校園愛心公益的基金，讓信用卡消費透過公益認同卡的理念，成為更有意義的事，此外她也招募獅友樂施餐館1000家，以一日十客、千手供食及萬人食福的方式，施愛公益。

翰昌機構董事長陳麗鳳，從一個送報的高職夜校生，蛻變成為帶領八家企業集團的董事長、勇奪北台灣代銷女王之美譽，她沒有顯赫家世、出身窮苦農家的陳麗鳳身兼為人子女、為人母、人妻及人媳、公司經營者，並熱心投入社會做公益，成立愛的文化教育推廣協會長年關懷學校教育、服務弱勢、學習與傳承。